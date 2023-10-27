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ДБР проводит обыски в помещениях ТЭЦ в Киеве, — КГГА

27 октября 2023 11:42
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
ДБР проводит обыски в помещениях ТЭЦ в Киеве, — КГГА
Работники ДБР. Фото: vesti.ua
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Сегодня, 27 октября, Государственное бюро расследований пришло с обысками в помещение ТЭЦ в Киеве. Следователи пытаются зайти на режимные энергетические объекты, доступ к которым законодательно ограничен.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

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Как известно, сегодня работники ДБР пришли с обысками в ряд помещений ТЭЦ, являющихся объектами критической инфраструктуры и находящихся в управлении "Киевтеплоэнерго".

Местные власти сообщают, что следователи пытаются зайти на режимные энергетические объекты, доступ к которым законодательно ограничен в условиях военного положения. Также работники бюро осуществляют видеосъемку на энергетических объектах, а это, по словам КГГА, "грубо нарушает нормы безопасности".

"Дело Государственного бюро расследований не касается непосредственно деятельности КП "Киевтеплоэнерго". Постановление на проведение обыска не включает адреса физического местонахождения энергообъектов. Поэтому причина визита следователей на Киевские ТЭЦ непонятна", — говорится в сообщении.

В то же время "Киевтеплоэнерго" готово сотрудничать со следователями и предоставить им всю необходимую информацию.

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Напомним, 26 октября правоохранители провели 12 обысков у предпринимателей и в городском совете Сум. СБУ проверяет факты присвоения бюджетных средств, выделенных на приобретение товарно-материальных ценностей.

Добавим, 26 октября ДБР также пришло с обысками к временному мэру Чернигова Александру Ломако.

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