Головна Київ Де святкувати Масляну у Києві — добірка локацій на будь-який смак

Де святкувати Масляну у Києві — добірка локацій на будь-який смак

Ua ru
Дата публікації: 9 лютого 2026 09:37
Масляна у Києві 2026 — на яких локаціях та коли святкувати
Святкування Масляної у Києві. Фото: Facebook/vdngkyiv

З 16 по 22 лютого українці відзначатимуть тиждень Масниці або ж Масляної. У Києві з нагоди такого свята відкриють низку цікавих локацій. Тут можна буде посмакувати справжніми українськими стравами, розважитися та пройнятися традиціями.

Новини.LIVE з посиланням на Znaj.ua розповідають про те, де варто святкувати Масляну у Києві.

Читайте також:

Феєричне святкування на ВДНГ

Комплекс стане одною з головних локацій для святкування Масляної в Києві. Тут точно не буде нудно: тисячі відвідувачів, фудкорти з млинцями та напоями, ярмарки та різні зони для відпочинку. Крім того, на ВДНГ очікується найбільший міський фестиваль із повноцінною сценою.

Де святкувати Масницю у Києві
Святкування Масляної на ВДНГ у Києві. Фото: Facebook/vdngkyiv

Парк "Пирогів" — для поціновувачів традицій

Якщо ви шукаєте автентичну локацію для святкування Масляної у Києві, завітайте у парк "Пирогів". Тут можна буде побачити народні обряди, почути українські співи та розкрити для себе традиційні ремесла. Також зазвичай у парку організовують ярмарок з традиційною кухнею та різні майстер-класи.

Контрактова площа та Поділ — святкування у міському форматі

Цю локацію під час Масляної варто відвідати тим, хто любить негаласливі міські свята. Тут будуть милі ярмаркові будиночки, вуличні музиканти та невеликі сцени. Атмосфера старого Києва ідеально доповнить святкування.

Де святкувати Масницю у Києві
Виступ артистів у Києві. Фото: Facebook/vdngkyiv

Масниця у серці столиці — Софіївська та Михайлівська площі

Формат святкування Масниці на цих площах буде без великого розмаху, однак мальовничий. Якщо ви шукаєте ідеальну локацію для атмосферних фото, то точно варто завітати сюди. Відвідувачі зможуть насолодитися живою музикою та поєднати святкування з оглядом центру міста.

Камерне свято у районних парках та скверах

Якщо ж ви хочете відсвяткувати Масляну неподалік від свого дому, обирайте районний формат. Зазвичай події відбуваються у:

  • парку "Наталка" (Оболонь);
  • парку Партизанської слави (Дарниця);
  • парках Дніпровського та Святошинського районів;
  • локальних скверах біля будинків культури.

Відвідувачі зможуть побачити виступи місцевих колективів, скуштувати млинці та ароматний чай. Такі локації ідеально підійдуть любителям тихих святкувань.

Торговельно-розважальні центри

Не обійдеться без святкувань і в ТРЦ Києва. Зазвичай відвідувачам пропонують тематичні фотозони, дегустації млинців, розваги для дітей та кулінарні майстер-класи. Якщо ви хочете відчути атмосферу Масниці, але без прогулянок морозним Києвом, цей формат підійде вам найкраще.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як називають Масницю в різних регіонах України.

Також ми розповідали про те, як святкувати Масницю у 2026 році та що зробити на щастя.

Київ ВДНГ Масниця свято святкування
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
