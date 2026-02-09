Масленица в Киеве 2026 — на каких локациях и когда праздновать

Празднование Масленицы в Киеве. Фото: Facebook/vdngkyiv

С 16 по 22 февраля украинцы будут отмечать неделю Масленицы или Масленицы. В Киеве по случаю такого праздника откроют ряд интересных локаций. Здесь можно будет насладиться настоящими украинскими блюдами, развлечься и проникнуться традициями.

Феерическое празднование на ВДНХ

Комплекс станет одной из главных локаций для празднования Масленицы в Киеве. Здесь точно не будет скучно: тысячи посетителей, фудкорты с блинами и напитками, ярмарки и различные зоны для отдыха. Кроме того, на ВДНХ ожидается самый большой городской фестиваль с полноценной сценой.

Празднование Масленицы на ВДНХ в Киеве. Фото: Facebook/vdngkyiv

Парк "Пирогов" — для ценителей традиций

Если вы ищете аутентичную локацию для празднования Масленицы в Киеве, посетите парк "Пирогов". Здесь можно будет увидеть народные обряды, услышать украинские песни и раскрыть для себя традиционные ремесла. Также обычно в парке организуют ярмарку с традиционной кухней и различные мастер-классы.

Контрактовая площадь и Подол — празднование в городском формате

Эту локацию во время Масленицы стоит посетить тем, кто любит нешумные городские праздники. Здесь будут милые ярмарочные домики, уличные музыканты и небольшие сцены. Атмосфера старого Киева идеально дополнит празднование.

Выступление артистов в Киеве. Фото: Facebook/vdngkyiv

Масленица в сердце столицы — Софиевская и Михайловская площади

Формат празднования Масленицы на этих площадях будет без большого размаха, однако живописный. Если вы ищете идеальную локацию для атмосферных фото, то точно стоит посетить сюда. Посетители смогут насладиться живой музыкой и совместить празднование с осмотром центра города.

Камерный праздник в районных парках и скверах

Если же вы хотите отпраздновать Масленицу неподалеку от своего дома, выбирайте районный формат. Обычно события происходят в:

парке "Наталка" (Оболонь);

парке Партизанской славы (Дарница);

парках Днепровского и Святошинского районов;

локальных скверах возле домов культуры.

Посетители смогут увидеть выступления местных коллективов, отведать блины и ароматный чай. Такие локации идеально подойдут любителям тихих празднований.

Торгово-развлекательные центры

Не обойдется без празднований и в ТРЦ Киева. Обычно посетителям предлагают тематические фотозоны, дегустации блинов, развлечения для детей и кулинарные мастер-классы. Если вы хотите почувствовать атмосферу Масленицы, но без прогулок по морозному Киеву, этот формат подойдет вам лучше всего.

