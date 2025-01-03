Водохреща 2025 у Києві — список локацій, де можна купатись

Чоловік занурюється в ополонку. Фото: Вежа

Вже 6 січня українці будуть святкувати Водохреща. У Києві для тих, хто захоче зануритись у крижану воду, облаштують кілька локацій. Скрізь обстежили дно, аби мінімізувати ризики травмування.

Новини.LIVE повідомляють про те, де у столиці облаштують місця для купання на Водохреща.

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6 січня у Києві організують чергування рятувальників і медичний супровід на 12 локаціях:

озеро Вербне;

Оболонський острів;

пляжі "Дитячий",

"Венеція",

"Центральний",

"Тельбін",

"Троєщина",

"Райдуга",

"Пуща-Водиця",

"Наталка",

"Галерний",

"Веселка".

На станції метро "Гідропарк" тимчасово відкриють другий вестибюль. Він буде працювати 6 січня з 10:00 до 17:00. Водночас вестибюль № 1 функціонуватиме у звичайному режимі — з 05:39 до 22:34.

Нагадаємо, цьогоріч Водохреща за новим церковним календарем відзначають 6 січня. Найголовнішою традицією цього свята є освячення води і потрібно знати, як правильно це робити.

На Водохреща в українців з давніх часів існує традиція пірнання в ополонку. Для цього необхідно обов'язково підготуватись та знати, як це правильно робити, щоб не захворіти.