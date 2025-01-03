Водохреща 2025 у Києві — список локацій, де можна купатись

Де у Києві можна скупатись на Водохреща — перелік локацій
Вже 6 січня українці будуть святкувати Водохреща. У Києві для тих, хто захоче зануритись у крижану воду, облаштують кілька локацій. Скрізь обстежили дно, аби мінімізувати ризики травмування.
Новини.LIVE повідомляють про те, де у столиці облаштують місця для купання на Водохреща.
Де скупатись на Водохреща в Києві
6 січня у Києві організують чергування рятувальників і медичний супровід на 12 локаціях:
- озеро Вербне;
- Оболонський острів;
- пляжі "Дитячий",
- "Венеція",
- "Центральний",
- "Тельбін",
- "Троєщина",
- "Райдуга",
- "Пуща-Водиця",
- "Наталка",
- "Галерний",
- "Веселка".
На станції метро "Гідропарк" тимчасово відкриють другий вестибюль. Він буде працювати 6 січня з 10:00 до 17:00. Водночас вестибюль № 1 функціонуватиме у звичайному режимі — з 05:39 до 22:34.
Нагадаємо, цьогоріч Водохреща за новим церковним календарем відзначають 6 січня. Найголовнішою традицією цього свята є освячення води і потрібно знати, як правильно це робити.
На Водохреща в українців з давніх часів існує традиція пірнання в ополонку. Для цього необхідно обов'язково підготуватись та знати, як це правильно робити, щоб не захворіти.
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