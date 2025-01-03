Крещение 2025 в Киеве — список локаций, где можно купаться

Мужчина погружается в прорубь. Фото: Вежа

Уже 6 января украинцы будут праздновать Крещение. В Киеве для тех, кто захочет окунуться в ледяную воду, обустроят несколько локаций. Везде обследовали дно, чтобы минимизировать риск травмирования.

Новини.LIVE сообщают о том, где в столице обустроят места для купания на Крещение.

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6 января в Киеве организуют дежурство спасателей и медицинское сопровождение на 12 локациях:

озеро Вербное;

Оболонский остров;

пляжи "Детский",

"Венеция",

"Центральный",

"Тельбин",

"Троещина",

"Радуга",

"Пуща-Водица",

"Наталка",

"Галерный",

"Радуга",

На станции метро "Гидропарк" временно откроют второй вестибюль. Он будет работать 6 января с 10:00 до 17:00. В то же время вестибюль № 1 будет функционировать в обычном режиме — с 05:39 до 22:34.

Напомним, в этом году Крещение по новому церковному календарю отмечают 6 января. Самой главной традицией этого праздника является освящение воды и нужно знать, как правильно это делать.

На Крещение у украинцев с давних времен существует традиция окунания в прорубь. Для этого необходимо обязательно подготовиться и знать, как это правильно делать, чтобы не заболеть.