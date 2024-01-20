День Автоновної Республіки Крим — у КМВА нагадали про анексію півострова

Замок "Ластівчине гніздо" в Криму. Ілюстративне фото: atlanticcouncil.org

Сьогодні, 20 січня Україна відзначає День створення Автономної Республіки Крим. Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко нагадав, як Росія у 2014 році незаконно анексувала Кримський півострів та продовжує знищувати культуру тутешнього населення вже протягом 10 років.

Про це повідомили у КМВА.

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День створення Автономної Республіки Крим

В Україні 20 січня відзначають річницю створення АР Крим. У 1991 році, 32 роки тому, відбувся Всеукраїнський референдум щодо відновлення Автономної Республіки в Криму.

У лютому 2014 року РФ здійснила незаконне приєднання до країни Кримського півострову. Відтоді росіяни знищують культуру місцевих жителів Криму та несуть занепад економіки і соціального життя.

"З того часу на його території не діють міжнародні норми і права людини. Країна агресор здійснює репресії проти українців і кримських татар, хто вважає, що Крим — це Україна. Рашисти несуть кримчанам занепад соціального життя, економічну кризу, знищення унікальної природи і мілітаризм", — підкреслили в КМВА.

Попко наголосив, що Крим відновить свою автономію та повернеться до складу України вже найближчим часом.

"Крим був, є і буде Україною. Ми віримо, що рашиська імперія буде знищена, а над Ай-Петрі майорітиме український прапор, поруч з кримсько-татарським. А Крим разом з усією Україною обов’язково стане частиною Євросоюзу", — зауважив Попко.

Скриншот допису КМВА

Нагадаємо, Росія щонайменше 55 кримчан з лютого 2022 року етапувала до в’язниць та виправних колоній.

Додамо, нещодавно у Криму настав блекаут. Стало відомо про перебої з електроенергією в Сімферополі, Феодосії, Керчі, Джанкої та Саках.