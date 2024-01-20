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День Автоновної Республіки Крим — у КМВА нагадали про анексію півострова

20 січня 2024 11:17
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
День Автоновної Республіки Крим — у КМВА нагадали про анексію півострова
Замок "Ластівчине гніздо" в Криму. Ілюстративне фото: atlanticcouncil.org
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Сьогодні, 20 січня Україна відзначає День створення Автономної Республіки Крим. Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко нагадав, як Росія у 2014 році незаконно анексувала Кримський півострів та продовжує знищувати культуру тутешнього населення вже протягом 10 років.

Про це повідомили у КМВА.

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День створення Автономної Республіки Крим

В Україні 20 січня відзначають річницю створення АР Крим. У 1991 році, 32 роки тому, відбувся Всеукраїнський референдум щодо відновлення Автономної Республіки в Криму.

У лютому 2014 року РФ здійснила незаконне приєднання до країни Кримського півострову. Відтоді росіяни знищують культуру місцевих жителів Криму та несуть занепад економіки і соціального життя.

"З того часу на його території не діють міжнародні норми і права людини. Країна агресор здійснює репресії проти українців і кримських татар, хто вважає, що Крим — це Україна. Рашисти несуть кримчанам занепад соціального життя, економічну кризу, знищення унікальної природи і мілітаризм", — підкреслили в КМВА. 

Попко наголосив, що Крим відновить свою автономію та повернеться до складу України вже найближчим часом.

"Крим був, є і буде Україною. Ми віримо, що рашиська імперія буде знищена, а над Ай-Петрі майорітиме український прапор, поруч з кримсько-татарським. А Крим разом з усією Україною обов’язково стане частиною Євросоюзу", — зауважив Попко.

Скриншот допису КМВА
Скриншот допису КМВА

Нагадаємо, Росія щонайменше 55 кримчан з лютого 2022 року етапувала до в’язниць та виправних колоній.

Додамо, нещодавно у Криму настав блекаут. Стало відомо про перебої з електроенергією в Сімферополі, Феодосії, Керчі, Джанкої та Саках.

війна
Крим
КМДА
Україна
анексія

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