Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow День Автоновной Республики Крым — в КГВА напомнили об аннексии полуострова arrow

День Автоновной Республики Крым — в КГВА напомнили об аннексии полуострова

20 января 2024 11:17
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
День Автоновной Республики Крым — в КГВА напомнили об аннексии полуострова
Замок "Ласточкино гнездо" в Крыму. Иллюстративное фото: atlanticcouncil.org
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Сегодня, 20 января, Украина отмечает День создания Автономной Республики Крым. Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко напомнил, как Россия в 2014 году незаконно аннексировала Крымский полуостров и продолжает уничтожать культуру здешнего населения уже 10 лет.

Об этом сообщили в КМВА.

Читайте также:

День создания Автономной Республики Крым

В Украине 20 января отмечается годовщина создания АР Крым. В 1991 году, 32 года назад, прошел Всеукраинский референдум по восстановлению Автономной Республики в Крыму.

В феврале 2014 года РФ осуществила незаконное присоединение к стране Крымского полуострова. С тех пор россияне уничтожают культуру местных жителей и несут упадок экономики и социальной жизни.

"С тех пор на его территории не действуют международные нормы и права человека. Страна агрессор осуществляет репрессии против украинцев и крымских татар, которые считают, что Крым — это Украина. Рашисты несут крымчанам упадок социальной жизни, экономический кризис, уничтожение уникальной природы и милитаризм", — подчеркнули в КГВА.

Попко добавил, что Крым возобновит свою автономию и вернется в состав Украины уже в ближайшее время.

"Крым был, есть и будет Украиной. Мы верим, что рашисткая империя будет уничтожена, а над Ай-Петри будет развиваться украинский флаг, рядом с крымско-татарским. А Крым вместе со всей Украиной обязательно станет частью Евросоюза", — отметил Попко.

Скриншот сообщения КМВА
Скриншот поста КГВА

Напомним, Россия по меньшей мере 55 крымчан с февраля 2022 года этапировала в тюрьмы и исправительные колонии.

Добавим, недавно в Крыму наступил блекаут. Стало известно о перебоях с электроэнергией в Симферополе, Феодосии, Керчи, Джанкое и Саках.

война
Крым
КГГА
Украина
аннексия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

6 января 2024

20:28 Соня Морозюк впервые прокомментировала свою причастность к украденным средствам в Минобороны

Актуальное по теме