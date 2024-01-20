День Автоновной Республики Крым — в КГВА напомнили об аннексии полуострова

Замок "Ласточкино гнездо" в Крыму. Иллюстративное фото: atlanticcouncil.org

Сегодня, 20 января, Украина отмечает День создания Автономной Республики Крым. Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко напомнил, как Россия в 2014 году незаконно аннексировала Крымский полуостров и продолжает уничтожать культуру здешнего населения уже 10 лет.

Об этом сообщили в КМВА.

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День создания Автономной Республики Крым

В Украине 20 января отмечается годовщина создания АР Крым. В 1991 году, 32 года назад, прошел Всеукраинский референдум по восстановлению Автономной Республики в Крыму.

В феврале 2014 года РФ осуществила незаконное присоединение к стране Крымского полуострова. С тех пор россияне уничтожают культуру местных жителей и несут упадок экономики и социальной жизни.

"С тех пор на его территории не действуют международные нормы и права человека. Страна агрессор осуществляет репрессии против украинцев и крымских татар, которые считают, что Крым — это Украина. Рашисты несут крымчанам упадок социальной жизни, экономический кризис, уничтожение уникальной природы и милитаризм", — подчеркнули в КГВА.

Попко добавил, что Крым возобновит свою автономию и вернется в состав Украины уже в ближайшее время.

"Крым был, есть и будет Украиной. Мы верим, что рашисткая империя будет уничтожена, а над Ай-Петри будет развиваться украинский флаг, рядом с крымско-татарским. А Крым вместе со всей Украиной обязательно станет частью Евросоюза", — отметил Попко.

Скриншот поста КГВА

Напомним, Россия по меньшей мере 55 крымчан с февраля 2022 года этапировала в тюрьмы и исправительные колонии.

Добавим, недавно в Крыму наступил блекаут. Стало известно о перебоях с электроэнергией в Симферополе, Феодосии, Керчи, Джанкое и Саках.