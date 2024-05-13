Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow День донора у Бучі — легкий спосіб допомогти військовим ЗСУ arrow

День донора у Бучі — легкий спосіб допомогти військовим ЗСУ

13 травня 2024 02:35
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
День донора у Бучі
Молоді люди здають кров. Фото: КНП КОР "Київський обласний центр служби крові"
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

У Бучі Київської області відбудеться День донора крові. У Бучанській міськраді закликать городян здати кров і врятувати життя наших захисників. 

Про захід, який відбудеться 14 травня, повідомляє Бучанська міська рада

Читайте також:

Здати кров у Бучі можна 14 травня з 9-ї ранку до 2-ї дня

День донора у Бучі пройде за підтримки Київського обласного центру крові.  Здати кров можуть всі бажаючі віком від 18 до 60 років. З собою треба взяти паспорт та ідентифікаційний код. 

"Приходьте у Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги, щоб долучитися до доброї справи і допомогти військовим", — написано в повідомленні місцевої влади.

Здати кров можна 14 травня, з 9:00 до 14:00, за адресою: Буча, б-р Хмельницького, 2 (приміщення амбулаторії №1).
 
Після процедури надається довідка про звільнення від навчання та роботи на два дні. 

Нагадаємо, в Україні судили окупанта, який розстріляв цивільне авто поблизу Бучі Київської області під час боїв за столицю на початку 2022 року.

Раніше ми повідомляли, що Офіс Генпрокурора України ідентифікував двох російських десантників, які розстрілювали цивільних під час окупації Бучі Київської області.

війна
Київська область
Буча
допомога
донор крові

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

8 травня 2024

00:53 Поляки відмовляються підтримувати Україну на Євробаченні — в чому причина