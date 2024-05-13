Молоді люди здають кров. Фото: КНП КОР "Київський обласний центр служби крові"

У Бучі Київської області відбудеться День донора крові. У Бучанській міськраді закликать городян здати кров і врятувати життя наших захисників.

Про захід, який відбудеться 14 травня, повідомляє Бучанська міська рада.

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Здати кров у Бучі можна 14 травня з 9-ї ранку до 2-ї дня

День донора у Бучі пройде за підтримки Київського обласного центру крові. Здати кров можуть всі бажаючі віком від 18 до 60 років. З собою треба взяти паспорт та ідентифікаційний код.

"Приходьте у Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги, щоб долучитися до доброї справи і допомогти військовим", — написано в повідомленні місцевої влади.

Здати кров можна 14 травня, з 9:00 до 14:00, за адресою: Буча, б-р Хмельницького, 2 (приміщення амбулаторії №1).



Після процедури надається довідка про звільнення від навчання та роботи на два дні.

Нагадаємо, в Україні судили окупанта, який розстріляв цивільне авто поблизу Бучі Київської області під час боїв за столицю на початку 2022 року.

Раніше ми повідомляли, що Офіс Генпрокурора України ідентифікував двох російських десантників, які розстрілювали цивільних під час окупації Бучі Київської області.