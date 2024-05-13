Молодые люди сдают кровь. Фото: Киевский областной центр службы крови

В Буче Киевской области состоится День донора крови. В Бучанском горсовете призывают горожан сдать кровь и спасти жизнь наших защитников.

О мероприятии, которое состоится 14 мая, сообщает Бучанский городской совет.

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Сдать кровь в Буче можно 14 мая с 9 утра до 2 дня

День донора в Буче состоится при поддержке Киевского областного центра крови. Сдать кровь могут все желающие от 18 до 60 лет. С собой нужно взять паспорт и идентификационный код.

"Приходите в Бучанский центр первичной медико-санитарной помощи, чтобы приобщиться к хорошему делу и помочь военным", — написано в сообщении местных властей.

Сдать кровь можно 14 мая, с 9:00 до 14:00, по адресу: Буча, б-р Хмельницкого, 2 (помещение амбулатории №1).



После процедуры предоставляется справка об освобождении от учебы или работы на два дня.

Напомним, в Украине судили оккупанта, расстрелявшего гражданское авто вблизи Бучи Киевской области во время боев за столицу в начале 2022 года.

Ранее мы сообщали, что Офис Генпрокурора Украины идентифицировал двух российских десантников, расстреливавших гражданских лиц во время оккупации Бучи Киевской области.