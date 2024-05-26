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День Києва — синоптики розповіли, якою буде погода на свято

26 травня 2024 09:55
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
День Києва — синоптики розповіли, якою буде погода на свято
Люди у вишиванках на одній із вулиць Києва. Фото ілюстративне: УНІАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Погода на День Києва, який цьогоріч припадає на 26 травня, обіцяє бути приємною для мешканців та гостей міста. У столиці неділя буде із сонцем і без дощу.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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За даними Укргідрометцентру, прогнозуються мінлива хмарність та температурний режим +24...26 °C. Невеликий північно-східний вітер зі швидкістю 7-12 метрів на секунду освіжатиме столичний повітряний простір.

День Києва — синоптики розповіли, якою буде погода на свято - фото 1
Погода у Києві 26 травня. Фото: скриншот

Нагадаємо, Наталка Діденко попереджала, що в неділю в деяких областях України будуть дощі та знизиться температура.

Раніше синоптики зазначили, що перший місяць літа в Україні буде досить прохолодним. Температура коливатиметься в межах +19...+23 °С.

погода
Київ
День Києва
Укргідрометцентр
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