День Києва — синоптики розповіли, якою буде погода на свято
Погода на День Києва, який цьогоріч припадає на 26 травня, обіцяє бути приємною для мешканців та гостей міста. У столиці неділя буде із сонцем і без дощу.
Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.
Погода на День Києва
За даними Укргідрометцентру, прогнозуються мінлива хмарність та температурний режим +24...26 °C. Невеликий північно-східний вітер зі швидкістю 7-12 метрів на секунду освіжатиме столичний повітряний простір.
Нагадаємо, Наталка Діденко попереджала, що в неділю в деяких областях України будуть дощі та знизиться температура.
Раніше синоптики зазначили, що перший місяць літа в Україні буде досить прохолодним. Температура коливатиметься в межах +19...+23 °С.
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