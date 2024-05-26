День Киева — синоптики рассказали, какой будет погода на праздник

Люди в вышиванках на одной из улиц Киева. Фото иллюстративное: УНИАН

Погода на День Киева, который в этом году приходится на 26 мая, обещает быть приятной для жителей и гостей города. В столице воскресенье будет с солнцем и без дождя.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Погода на День Киева

По данным Укргидрометцентра, прогнозируется переменная облачность и температурный режим +24...26 °C. Небольшой северо-восточный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду освежит столичное воздушное пространство.

Погода в Киеве 26 мая. Фото: скриншот

Напомним, Наталья Диденко предупреждала, что в воскресенье в некоторых областях Украины будут дожди и снизится температура.

Ранее синоптики отметили, что первый месяц лета в Украине будет достаточно прохладным. Температура будет колебаться в пределах +19…+23 °С.