Головна Київ Депутат анонсував значне зростання зарплат учителів у Києві

Депутат анонсував значне зростання зарплат учителів у Києві

Ua ru
Дата публікації: 5 грудня 2025 16:38
Зарплати вчителів у Києві зростуть - Юрій Вітренко
Вчителька веде урок у школі. Фото: freepik.com

Підвищення державних субвенцій, зокрема освітньої, стане суттєвою підтримкою для Києва у 2026 році. Це повливає на бюджет столиці.

Про це заявив депутат Київської міської ради, голова постійної бюджетної комісії Андрій Вітренко в ефірі програми "Київський час".

Читайте також:

Зарплати вчителів у Києві зростуть

За його словами, одними з ключових рішень у бюджеті є зміни щодо податку на доходи фізичних осіб та збільшення обсягів освітньої субвенції. Особливо важливим для Києва він назвав зростання зарплат педагогів.

З 1 січня зарплати вчителів збільшуються на 30%, а з 1 вересня — ще на 20%. Вітренко підкреслив, що кінцеві суми залежать і від місцевих рішень, адже надбавки формуються не лише державою. Зокрема, у столиці діє муніципальна надбавка, яка традиційно помітно підвищує доходи вчителів.

Депутат зазначив, що вже завтра міська влада розпочне аналіз бюджету Києва, аби зрозуміти, як саме фінансові органи планують розподіляти додаткові кошти. Він наголосив на важливості справедливого та прозорого підходу до розподілу ресурсів.

"Завтра побачимо, коли будемо починати аналізувати бюджет міста, як запланували наші героїчні фінансові органи використання цих коштів. Тобто чи буде його справедливо розподілено, чи як завжди", — підсумував Вітренко.

Нагадаємо, що голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що в Україні ухвалили Державний бюджет на 2026 рік, завдяки чому зарплати вчителів зростуть найближчим часом. Мінімальний посадовий оклад педагогічних працівників значно збільшиться наступного року.

Також ми писали, що середній дохід вчителя може піднятися до 30 000 грн/міс. станом на 1 вересня 2026 року. Передбачається збільшення суми до трьох мінімальних зарплат плюс надбавка 30% з 1 січня.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
