Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Депутат анонсировал значительный рост зарплат учителей в Киеве

Депутат анонсировал значительный рост зарплат учителей в Киеве

Ua ru
Дата публикации 5 декабря 2025 16:38
Зарплаты учителей в Киеве вырастут - Юрий Витренко
Учительница ведет урок в школе. Фото: freepik.com

Повышение государственных субвенций, в частности образовательной, станет существенной поддержкой для Киева в 2026 году. Это повлияет на бюджет столицы.

Об этом заявил депутат Киевского городского совета, председатель постоянной бюджетной комиссии Андрей Витренко в эфире программы "Київський час".

Реклама
Читайте также:

Зарплаты учителей в Киеве вырастут

По его словам, одними из ключевых решений в бюджете являются изменения по налогу на доходы физических лиц и увеличение объемов образовательной субвенции. Особенно важным для Киева он назвал рост зарплат педагогов.

С 1 января зарплаты учителей увеличиваются на 30%, а с 1 сентября — еще на 20%. Витренко подчеркнул, что конечные суммы зависят и от местных решений, ведь надбавки формируются не только государством. В частности, в столице действует муниципальная надбавка, которая традиционно заметно повышает доходы учителей.

Депутат отметил, что уже завтра городские власти начнут анализ бюджета Киева, чтобы понять, как именно финансовые органы планируют распределять дополнительные средства. Он отметил важность справедливого и прозрачного подхода к распределению ресурсов.

"Завтра увидим, когда будем начинать анализировать бюджет города, как запланировали наши героические финансовые органы использования этих средств. То есть будет ли он справедливо распределен, или как всегда", — подытожил Витренко.

Напомним, что председатель комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что в Украине приняли Государственный бюджет на 2026 год, благодаря чему зарплаты учителей вырастут в ближайшее время. Минимальный должностной оклад педагогических работников значительно увеличится в следующем году.

Также мы писали, что средний доход учителя может подняться до 30 000 грн/мес. по состоянию на 1 сентября 2026 года. Предполагается увеличение суммы до трех минимальных зарплат плюс надбавка 30% с 1 января.

Киев зарплаты учителя деньги бюджет
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации