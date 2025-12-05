Зарплаты учителей в Киеве вырастут - Юрий Витренко

Учительница ведет урок в школе. Фото: freepik.com

Повышение государственных субвенций, в частности образовательной, станет существенной поддержкой для Киева в 2026 году. Это повлияет на бюджет столицы.

Об этом заявил депутат Киевского городского совета, председатель постоянной бюджетной комиссии Андрей Витренко в эфире программы "Київський час".

Зарплаты учителей в Киеве вырастут

По его словам, одними из ключевых решений в бюджете являются изменения по налогу на доходы физических лиц и увеличение объемов образовательной субвенции. Особенно важным для Киева он назвал рост зарплат педагогов.

С 1 января зарплаты учителей увеличиваются на 30%, а с 1 сентября — еще на 20%. Витренко подчеркнул, что конечные суммы зависят и от местных решений, ведь надбавки формируются не только государством. В частности, в столице действует муниципальная надбавка, которая традиционно заметно повышает доходы учителей.

Депутат отметил, что уже завтра городские власти начнут анализ бюджета Киева, чтобы понять, как именно финансовые органы планируют распределять дополнительные средства. Он отметил важность справедливого и прозрачного подхода к распределению ресурсов.

"Завтра увидим, когда будем начинать анализировать бюджет города, как запланировали наши героические финансовые органы использования этих средств. То есть будет ли он справедливо распределен, или как всегда", — подытожил Витренко.

Напомним, что председатель комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что в Украине приняли Государственный бюджет на 2026 год, благодаря чему зарплаты учителей вырастут в ближайшее время. Минимальный должностной оклад педагогических работников значительно увеличится в следующем году.

Также мы писали, что средний доход учителя может подняться до 30 000 грн/мес. по состоянию на 1 сентября 2026 года. Предполагается увеличение суммы до трех минимальных зарплат плюс надбавка 30% с 1 января.