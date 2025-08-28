Чому у Києві не будують підземні школи - дані Андрія Вітренка

Депутат Київради від "Слуги Народу" Андрій Вітренко. Фото: Facebook Андрія Вітренка

У Києві не планують будувати підземні школи. Це пов'язано із поточною безпековою ситуацією.

Про це повідомив депутат Київради від "Слуги Народу" Андрій Вітренко в ефірі програми "Київський час".

Чому у Києві не будують підземні школи

За його словами, держава виділила 6,5 мільярда гривень субвенцій місцевим бюджетам для облаштування укриттів у навчальних закладах, зокрема на будівництво підземних шкіл.

Втім, у столиці підземні школи поки не зводять. Вітренко пояснив, що нинішня безпекова ситуація дозволяє обмежитися менш масштабними заходами. Натомість у Києві реалізують кілька експериментальних проєктів великих підземних укриттів на території шкіл. Вони розраховані на значну кількість людей і забезпечують можливість продовження очного навчання навіть у складних умовах.

Ці укриття створюють додатковий рівень безпеки для учнів та персоналу, не змінюючи звичний формат навчання. Водночас влада стежить за ситуацією й оцінює необхідність масштабніших інфраструктурних рішень у майбутньому.

У столиці ж наразі ставка робиться на адаптивні укриття, які можуть швидко забезпечити захист під час надзвичайних ситуацій і при цьому не порушують навчальний процес.

Нагадаємо, що у Харкові ще одну станцію метро обладнають під школу. Очікується, що до кінця року в місті буде вже десять підземних шкіл.

Також ми писали, що у Запоріжжі завершують будівництво першої підземної школи. Вона стане надійним укриттям і сучасним навчальним простором для 1000 дітей.