Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Депутат объяснил, почему в столице не строят подземные школы

Депутат объяснил, почему в столице не строят подземные школы

Ua ru
Дата публикации 28 августа 2025 21:09
Почему в Киеве не строят подземные школы - данные Андрея Витренко
Депутат Киевсовета от "Слуги Народа" Андрей Витренко. Фото: Facebook Андрея Витренко

В Киеве не планируют строить подземные школы. Это связано с текущей ситуацией с безопасностью.

Об этом сообщил депутат Киевсовета от "Слуги народа" Андрей Витренко в эфире программы "Київський час".

Реклама
Читайте также:

Почему в Киеве не строят подземные школы

По его словам, государство выделило 6,5 миллиарда гривен субвенций местным бюджетам для обустройства укрытий в учебных заведениях, в частности на строительство подземных школ.

Впрочем, в столице подземные школы пока не возводят. Витренко объяснил, что нынешняя ситуация с безопасностью позволяет ограничиться менее масштабными мероприятиями. Зато в Киеве реализуют несколько экспериментальных проектов больших подземных укрытий на территории школ. Они рассчитаны на значительное количество людей и обеспечивают возможность продолжения очного обучения даже в сложных условиях.

Эти укрытия создают дополнительный уровень безопасности для учеников и персонала, не меняя привычный формат обучения. В то же время власти следят за ситуацией и оценивают необходимость более масштабных инфраструктурных решений в будущем.

В столице же пока ставка делается на адаптивные укрытия, которые могут быстро обеспечить защиту во время чрезвычайных ситуаций и при этом не нарушают учебный процесс.

Напомним, что в Харькове еще одну станцию метро оборудуют под школу. Ожидается, что до конца года в городе будет уже десять подземных школ.

Также мы писали, что в Запорожье завершают строительство первой подземной школы. Она станет надежным укрытием и современным учебным пространством для 1000 детей.

Киев школы местные депутаты безопасность столица
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации