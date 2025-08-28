Почему в Киеве не строят подземные школы - данные Андрея Витренко

Депутат Киевсовета от "Слуги Народа" Андрей Витренко. Фото: Facebook Андрея Витренко

В Киеве не планируют строить подземные школы. Это связано с текущей ситуацией с безопасностью.

Об этом сообщил депутат Киевсовета от "Слуги народа" Андрей Витренко в эфире программы "Київський час".

Почему в Киеве не строят подземные школы

По его словам, государство выделило 6,5 миллиарда гривен субвенций местным бюджетам для обустройства укрытий в учебных заведениях, в частности на строительство подземных школ.

Впрочем, в столице подземные школы пока не возводят. Витренко объяснил, что нынешняя ситуация с безопасностью позволяет ограничиться менее масштабными мероприятиями. Зато в Киеве реализуют несколько экспериментальных проектов больших подземных укрытий на территории школ. Они рассчитаны на значительное количество людей и обеспечивают возможность продолжения очного обучения даже в сложных условиях.

Эти укрытия создают дополнительный уровень безопасности для учеников и персонала, не меняя привычный формат обучения. В то же время власти следят за ситуацией и оценивают необходимость более масштабных инфраструктурных решений в будущем.

В столице же пока ставка делается на адаптивные укрытия, которые могут быстро обеспечить защиту во время чрезвычайных ситуаций и при этом не нарушают учебный процесс.

Напомним, что в Харькове еще одну станцию метро оборудуют под школу. Ожидается, что до конца года в городе будет уже десять подземных школ.

Также мы писали, что в Запорожье завершают строительство первой подземной школы. Она станет надежным укрытием и современным учебным пространством для 1000 детей.