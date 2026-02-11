Відео
Головна Київ Депутат розкрив, чи всі комунальники Києва мають бронювання

Депутат розкрив, чи всі комунальники Києва мають бронювання

Дата публікації: 11 лютого 2026 23:48
Бронювання для комунальників у Києві - Вітренко зробив заяву
Андрій Вітренко. Фото: кадр з відео

Усі столичні комунальні підприємства отримали 100% бронювання своїх працівників від мобілізації. При чому подібних вакансії у столиці достатньо.

Про це повідомив депутат Київради від партії "Слуга народу" Андрій Вітренко в ефірі програми "Київський час", передає Новини.LIVE.

За словами Вітренка, комунальники не лише отримали фінансову винагороду за роботу в складних умовах, але й повний захист від призову.

"Зараз, станом на сьогодні, всі підприємства, керуючо-обслуговуючі компанії міста Києва мають 100% бронювання своїх працівників. Навіть двірники отримують бронювання", — заявив Вітренко.

Водночас депутат зауважив, що у сфері комунальних послуг наразі залишається чимало вакансій. Він наголосив, що готовий контролювати ситуацію, аби бронювання не стало інструментом для ухилення від мобілізації.

"Вакансій багато, і буду слідкувати за тим, щоб це не перетворилося на механізм ухилення від мобілізації", — підкреслив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, за який термін оформлюється відстрочка, якщо документи були передані через ЦНАП.

Також ми поясняли головну умову для оформлення відстрочки.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
