Бронювання для комунальників у Києві - Вітренко зробив заяву

Андрій Вітренко. Фото: кадр з відео

Усі столичні комунальні підприємства отримали 100% бронювання своїх працівників від мобілізації. При чому подібних вакансії у столиці достатньо.

Про це повідомив депутат Київради від партії "Слуга народу" Андрій Вітренко в ефірі програми "Київський час", передає Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Бронювання для комунальників у Києві

За словами Вітренка, комунальники не лише отримали фінансову винагороду за роботу в складних умовах, але й повний захист від призову.

"Зараз, станом на сьогодні, всі підприємства, керуючо-обслуговуючі компанії міста Києва мають 100% бронювання своїх працівників. Навіть двірники отримують бронювання", — заявив Вітренко.

Водночас депутат зауважив, що у сфері комунальних послуг наразі залишається чимало вакансій. Він наголосив, що готовий контролювати ситуацію, аби бронювання не стало інструментом для ухилення від мобілізації.

"Вакансій багато, і буду слідкувати за тим, щоб це не перетворилося на механізм ухилення від мобілізації", — підкреслив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, за який термін оформлюється відстрочка, якщо документи були передані через ЦНАП.

Також ми поясняли головну умову для оформлення відстрочки.