Бронювання для комунальників у Києві - Вітренко зробив заяву

Депутат розкрив, чи всі комунальники Києва мають бронювання
Усі столичні комунальні підприємства отримали 100% бронювання своїх працівників від мобілізації. При чому подібних вакансії у столиці достатньо.
Про це повідомив депутат Київради від партії "Слуга народу" Андрій Вітренко в ефірі програми "Київський час", передає Новини.LIVE.
Бронювання для комунальників у Києві
За словами Вітренка, комунальники не лише отримали фінансову винагороду за роботу в складних умовах, але й повний захист від призову.
"Зараз, станом на сьогодні, всі підприємства, керуючо-обслуговуючі компанії міста Києва мають 100% бронювання своїх працівників. Навіть двірники отримують бронювання", — заявив Вітренко.
Водночас депутат зауважив, що у сфері комунальних послуг наразі залишається чимало вакансій. Він наголосив, що готовий контролювати ситуацію, аби бронювання не стало інструментом для ухилення від мобілізації.
"Вакансій багато, і буду слідкувати за тим, щоб це не перетворилося на механізм ухилення від мобілізації", — підкреслив він.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, за який термін оформлюється відстрочка, якщо документи були передані через ЦНАП.
Також ми поясняли головну умову для оформлення відстрочки.
Читайте Новини.LIVE!