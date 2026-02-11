Бронирование для коммунальщиков в Киеве - Витренко сделал заявление

Андрей Витренко. Фото: кадр из видео

Все столичные коммунальные предприятия получили 100% бронирования своих работников от мобилизации. Причем подобных вакансий в столице достаточно.

Об этом сообщил депутат Киевсовета от партии "Слуга народа" Андрей Витренко в эфире программы "Київський час", передает Новини.LIVE.

Бронирование для коммунальщиков в Киеве

По словам Витренко, коммунальщики не только получили финансовое вознаграждение за работу в сложных условиях, но и полную защиту от призыва.

"Сейчас, по состоянию на сегодня, все предприятия, управляюще-обслуживающие компании города Киева имеют 100% бронирование своих работников. Даже дворники получают бронирование", — заявил Витренко.

В то же время депутат отметил, что в сфере коммунальных услуг пока остается немало вакансий. Он отметил, что готов контролировать ситуацию, чтобы бронирование не стало инструментом для уклонения от мобилизации.

"Вакансий много, и буду следить за тем, чтобы это не превратилось в механизм уклонения от мобилизации", — подчеркнул он.

