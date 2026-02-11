Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Депутат раскрыл, все ли коммунальщики Киева имеют бронирование

Депутат раскрыл, все ли коммунальщики Киева имеют бронирование

Ua ru
Дата публикации 11 февраля 2026 23:48
Бронирование для коммунальщиков в Киеве - Витренко сделал заявление
Андрей Витренко. Фото: кадр из видео

Все столичные коммунальные предприятия получили 100% бронирования своих работников от мобилизации. Причем подобных вакансий в столице достаточно.

Об этом сообщил депутат Киевсовета от партии "Слуга народа" Андрей Витренко в эфире программы "Київський час", передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Бронирование для коммунальщиков в Киеве

По словам Витренко, коммунальщики не только получили финансовое вознаграждение за работу в сложных условиях, но и полную защиту от призыва.

"Сейчас, по состоянию на сегодня, все предприятия, управляюще-обслуживающие компании города Киева имеют 100% бронирование своих работников. Даже дворники получают бронирование", — заявил Витренко.

В то же время депутат отметил, что в сфере коммунальных услуг пока остается немало вакансий. Он отметил, что готов контролировать ситуацию, чтобы бронирование не стало инструментом для уклонения от мобилизации.

"Вакансий много, и буду следить за тем, чтобы это не превратилось в механизм уклонения от мобилизации", — подчеркнул он.

Напомним, ранее сообщалось, за какой срок оформляется отсрочка, если документы были переданы через ЦНАП.

Также мы объясняли главное условие для оформления отсрочки.

Киев мобилизация бронирование вакансии столица
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации