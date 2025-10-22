Опалювальний сезон у Києві - коли дадуть тепло

Жінка сидить біля батареї. Фото: depositphotos

Опалювальний сезон у Києві розпочнеться вчасно. Це станеться, попри складну ситуацію в енергетиці.

Про це повідомив депутат Київради від "Слуги Народу" Андрій Вітренко в ефірі "Київського часу".

Опалювальний сезон у Києві

За його словами, ворог змінив стратегію ударів — основними цілями стали цивільна та енергетична інфраструктура міста.

"Ситуація дійсно складна, але контрольована", — зазначив Вітренко.

Енергетики вже відновлюють постачання електрики у тих районах, де вона була порушена. На спеціальній нараді представники відповідальних служб запевнили, що опалювальний сезон у Києві розпочнеться вчасно та відповідно до загальнонаціональних графіків.

Депутат наголосив, що війна — це постійна боротьба, і українські захисники, зокрема протиповітряна оборона, випереджають ворога у своїх діях.

"Ми маємо ще час до початку опалювального сезону, і всі необхідні роботи будуть виконані", — додав Вітренко.

Раніше ми пояснювали, яким чином навчальні заклади готуються до можливих відключень електроенергії та на що варто звернути увагу батькам у таких умовах.

До цього стало відомо, що в Україні й досі значна частина населення опалює свої оселі дровами, коли настають холодні місяці. Для цього найчастіше використовують три основні види деревини: тверду листяну, хвойну та м’яку листяну.