Україна
Главная Киев Депутат ответил, когда начнется отопительный сезон в Киеве

Депутат ответил, когда начнется отопительный сезон в Киеве

Ua ru
Дата публикации 22 октября 2025 21:57
обновлено: 22:02
Отопительный сезон в Киеве - когда дадут тепло
Женщина, сидящая возле батареи. Фото: depositphotos

Отопительный сезон в Киеве начнется вовремя. Это произойдет, несмотря на сложную ситуацию в энергетике.

Об этом сообщил депутат Киевсовета от "Слуги народа" Андрей Витренко в эфире "Київського часу".

Читайте также:

Отопительный сезон в Киеве

По его словам, враг изменил стратегию ударов — основными целями стали гражданская и энергетическая инфраструктура города.

"Ситуация действительно сложная, но контролируемая", — отметил Витренко.

Энергетики уже восстанавливают поставки электричества в тех районах, где оно было нарушено. На специальном совещании представители ответственных служб заверили, что отопительный сезон в Киеве начнется вовремя и в соответствии с общенациональными графиками.

Депутат подчеркнул, что война — это постоянная борьба, и украинские защитники, в частности противовоздушная оборона, опережают врага в своих действиях.

"У нас есть еще время до начала отопительного сезона, и все необходимые работы будут выполнены", — добавил Витренко.

Ранее мы объясняли, каким образом учебные заведения готовятся к возможным отключениям электроэнергии и на что стоит обратить внимание родителям в таких условиях.

До этого стало известно, что в Украине до сих пор значительная часть населения отапливает свои дома дровами, когда наступают холодные месяцы. Для этого чаще всего используют три основных вида древесины: твердую лиственную, хвойную и мягкую лиственную.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
