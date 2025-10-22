Отопительный сезон в Киеве - когда дадут тепло

Депутат ответил, когда начнется отопительный сезон в Киеве
Отопительный сезон в Киеве начнется вовремя. Это произойдет, несмотря на сложную ситуацию в энергетике.
Об этом сообщил депутат Киевсовета от "Слуги народа" Андрей Витренко в эфире "Київського часу".
Отопительный сезон в Киеве
По его словам, враг изменил стратегию ударов — основными целями стали гражданская и энергетическая инфраструктура города.
"Ситуация действительно сложная, но контролируемая", — отметил Витренко.
Энергетики уже восстанавливают поставки электричества в тех районах, где оно было нарушено. На специальном совещании представители ответственных служб заверили, что отопительный сезон в Киеве начнется вовремя и в соответствии с общенациональными графиками.
Депутат подчеркнул, что война — это постоянная борьба, и украинские защитники, в частности противовоздушная оборона, опережают врага в своих действиях.
"У нас есть еще время до начала отопительного сезона, и все необходимые работы будут выполнены", — добавил Витренко.
