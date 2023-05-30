Депутата Київради подали у міжнародний розшук: у чому його звинувачують

Депутат Київської міськради Владислав Трубіцин. Фото "Слово і діло"

Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосила у міжнародний розшук депутата Київради. Він, за інформацією САП, втік з України, не з’явившись двічі на судові засідання.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

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Міжнародний розшук депутата місцевої ради

Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала клопотання про міжнародний розшук депутата Київської міської ради.

Його звинувачують у одержанні неправомірної вигоди в розмірі 1,39 млн грн.

У повідомленні САП не вказано прізвище депутата, але ЗМІ дізналися, що йдеться про Владислава Трубіцина, колишнього члена фракції "Слуга народу".

Не з’явився в суд, утік з України

Означений депутат Київради двічі не з’явився на судове засідання у його справі.

Крім того, у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі є інформація про те, що цей депутат виїхав з України.

"Слідство встановило, що обвинувачений перетнув кордон України 13 травня цього року. На сьогодні місцеперебування обвинуваченого невідоме", — наголосили у САП.

Саме тому його і оголосили у міжнародний розшук.

Крім того, прокуратура буде вимагати передачі усієї застави у розмірі 10,866 млн грн в дохід держави і обрання депутату запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, що 9 лютого 2022 року прокурори САП та детективи НАБУ затримали депутата Київської міської ради Владислава Трубіцина та інших осіб за фактом отримання хабаря.

Наступного дня депутату Київради від фракції "Слуга народу" Владиславу Трубіцину повідомили про підозру.

ВАКС обрав п’ятьом учасникам злочину запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із альтернативою застави. Для депутата, зокрема, визначено заставу в 14,8 млн гривень.

Національне антикорупційне бюро 14 лютого оприлюднило відео перемовин Владислава Трубіцина та п’ятьох учасників корупційної схеми.

Уже 16 лютого депутат Київради вийшов під заставу.