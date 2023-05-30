Депутата Киевсовета подали в международный розыск: в чем его обвиняют

Депутат Киевского горсовета Владислав Трубицын. Фото "Слово і діло"

Специализированная антикоррупционная прокуратура объявила в международный розыск депутата Киевсовета. Он, по информации САП, выехал из Украины, не явившись дважды на судебные заседания.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

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Специализированная антикоррупционная прокуратура подала ходатайство о международном розыске депутата Киевского городского совета.

Его обвиняют в получении неправомерной выгоды в размере 1,39 млн грн.

В сообщении САП не указана фамилия депутата, но СМИ узнали, что речь идет о Владиславе Трубицыне, бывшем члене фракции "Слуга народа".

Не явился в суд, сбежал из Украины

Указанный депутат Киевсовета дважды не явился на судебное заседание по его делу.

Кроме того, в Специализированной антикоррупционной прокуратуре есть информация о том, что депутат выехал из Украины.

"Следствие установило, что обвиняемый пересек границу Украины 13 мая этого года. На сегодняшний день местонахождение обвиняемого неизвестно", — подчеркнули в САП.

Именно поэтому его и объявили в международный розыск.

Кроме того, прокуратура потребует передачи всего залога в размере 10,866 млн грн в доход государства и избрания депутату меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что 9 февраля 2022 прокуроры САП и детективы НАБУ задержали депутата Киевского городского совета Владислава Трубицына и других лиц по факту получения взятки.

На следующий день депутату Киевсовета от фракции "Слуга народа" Владиславу Трубицину сообщили о подозрении.

ВАКС избрал пяти участникам преступления меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залогу. Для депутата, в частности, определен залог в 14,8 млн гривен.

Национальное антикоррупционное бюро 14 февраля обнародовало видео переговоров Владислава Трубицына и пятерых участников коррупционной схемы.

Уже 16 февраля депутат Киевсовета вышел под залог.