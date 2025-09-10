Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Депутати проти підвищення цін у громадському транспорті Києва

Депутати проти підвищення цін у громадському транспорті Києва

Ua ru
Дата публікації: 10 вересня 2025 14:09
Підвищення цін на громадський транспорт в Києві — депутати проти
Люди виходять з громадського транспорту. Фото: Новини.LIVE

Мер Києва Віталій Кличко заявляє про необхідність підвищення тарифів на проїзд в столиці. Однак депутати виступають проти і зареєстрували відповідний мораторій. 

Про це повідомив депутат Київської міської ради Андрій Вітренко у Telegram 10 вересня.

Реклама
Читайте також:

Позиція депутатів щодо підвищення цін на проїзд у Києві

"Від мера Кличка ми знову чуємо маніпуляції про необхідність підвищення тарифів на проїзд у Києві. Але правда в іншому: проблема не в бюджеті, а в бездарному управлінні", — сказав Вітренко.

За його словами, 10 вересня фракція зареєструвала проєкт рішення Київради про мораторій на підвищення тарифів у міському пасажирському транспорті. Депутат  наголосив, що вони "не дозволять перекладати наслідки неефективності київської міської влади на плечі киян".

null
Документ про запровадження мораторію. Фото: t.me/Vitrenko_AO
null
Документ про запровадження мораторію. Фото: t.me/Vitrenko_AO

"Кияни живуть у надзвичайно складних умовах війни. І додатковий фінансовий тиск — це злочин проти громади. Мер Кличко має відповісти за хаос у міському транспорті, а не вигадувати нові "схеми" на проїздах", — додав Андрій Вітренко. 

Нагадаємо, раніше ми писали, скільки коштує проїзд у метро в Києві та чому для деяких пасажирів тариф може бути вищим.

Також раніше Андрій Вітренко запевняв, що киянам не варто хвилюватися за вартість проїзду у громадському транспорті. Підвищення тарифів під час воєнного стану не передбачається.

Віталій Кличко Київ місцеві депутати ціни громадський транспорт
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації