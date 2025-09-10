Підвищення цін на громадський транспорт в Києві — депутати проти

Люди виходять з громадського транспорту. Фото: Новини.LIVE

Мер Києва Віталій Кличко заявляє про необхідність підвищення тарифів на проїзд в столиці. Однак депутати виступають проти і зареєстрували відповідний мораторій.

Про це повідомив депутат Київської міської ради Андрій Вітренко у Telegram 10 вересня.

Реклама

Читайте також:

Позиція депутатів щодо підвищення цін на проїзд у Києві

"Від мера Кличка ми знову чуємо маніпуляції про необхідність підвищення тарифів на проїзд у Києві. Але правда в іншому: проблема не в бюджеті, а в бездарному управлінні", — сказав Вітренко.

За його словами, 10 вересня фракція зареєструвала проєкт рішення Київради про мораторій на підвищення тарифів у міському пасажирському транспорті. Депутат наголосив, що вони "не дозволять перекладати наслідки неефективності київської міської влади на плечі киян".

Документ про запровадження мораторію. Фото: t.me/Vitrenko_AO

Документ про запровадження мораторію. Фото: t.me/Vitrenko_AO

"Кияни живуть у надзвичайно складних умовах війни. І додатковий фінансовий тиск — це злочин проти громади. Мер Кличко має відповісти за хаос у міському транспорті, а не вигадувати нові "схеми" на проїздах", — додав Андрій Вітренко.

Нагадаємо, раніше ми писали, скільки коштує проїзд у метро в Києві та чому для деяких пасажирів тариф може бути вищим.

Також раніше Андрій Вітренко запевняв, що киянам не варто хвилюватися за вартість проїзду у громадському транспорті. Підвищення тарифів під час воєнного стану не передбачається.