Повышение цен на общественный транспорт в Киеве — депутаты против

Депутаты против повышения цен в общественном транспорте Киева
Мэр Киева Виталий Кличко заявляет о необходимости повышения тарифов на проезд в столице. Однако депутаты выступают против и зарегистрировали соответствующий мораторий.
Об этом сообщил депутат Киевского городского совета Андрей Витренко в Telegram 10 сентября.
Позиция депутатов относительно повышения цен на проезд в Киеве
"От мэра Кличко мы снова слышим манипуляции о необходимости повышения тарифов на проезд в Киеве. Но правда в другом: проблема не в бюджете, а в бездарном управлении", — сказал Витренко.
По его словам, 10 сентября фракция зарегистрировала проект решения Киевсовета о моратории на повышение тарифов в городском пассажирском транспорте. Депутат подчеркнул, что они "не позволят перекладывать последствия неэффективности киевской городской власти на плечи киевлян".
"Киевляне живут в чрезвычайно сложных условиях войны. И дополнительное финансовое давление — это преступление против общества. Мэр Кличко должен ответить за хаос в городском транспорте, а не придумывать новые "схемы" на проездах", — добавил Андрей Витренко.
Также ранее Андрей Витренко уверял, что киевлянам не стоит волноваться за стоимость проезда в общественном транспорте. Повышение тарифов во время военного положения не предвидится.
