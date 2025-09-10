Видео
Главная Киев Депутаты против повышения цен в общественном транспорте Киева

Депутаты против повышения цен в общественном транспорте Киева

Ua ru
Дата публикации 10 сентября 2025 14:09
Повышение цен на общественный транспорт в Киеве — депутаты против
Люди выходят из общественного транспорта. Фото: Новини.LIVE

Мэр Киева Виталий Кличко заявляет о необходимости повышения тарифов на проезд в столице. Однако депутаты выступают против и зарегистрировали соответствующий мораторий.

Об этом сообщил депутат Киевского городского совета Андрей Витренко в Telegram 10 сентября.

Читайте также:

Позиция депутатов относительно повышения цен на проезд в Киеве

"От мэра Кличко мы снова слышим манипуляции о необходимости повышения тарифов на проезд в Киеве. Но правда в другом: проблема не в бюджете, а в бездарном управлении", — сказал Витренко.

По его словам, 10 сентября фракция зарегистрировала проект решения Киевсовета о моратории на повышение тарифов в городском пассажирском транспорте. Депутат подчеркнул, что они "не позволят перекладывать последствия неэффективности киевской городской власти на плечи киевлян".

null
Документ о введении моратория. Фото: t.me/Vitrenko_AO
null
Документ о введении моратория. Фото: t.me/Vitrenko_AO

"Киевляне живут в чрезвычайно сложных условиях войны. И дополнительное финансовое давление — это преступление против общества. Мэр Кличко должен ответить за хаос в городском транспорте, а не придумывать новые "схемы" на проездах", — добавил Андрей Витренко.

Напомним, ранее мы писали, сколько стоит проезд в метро в Киеве и почему для некоторых пассажиров тариф может быть выше.

Также ранее Андрей Витренко уверял, что киевлянам не стоит волноваться за стоимость проезда в общественном транспорте. Повышение тарифов во время военного положения не предвидится.

Виталий Кличко Киев местные депутаты цены общественный транспорт
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
