Блокування трибуни Київради 13 березня — проти чого протестують депутати

Блокування трибуни у Київраді. Фото: скриншот з відео

Депутати від фракції "Європейська Солідарність" 13 березня заблокували трибуну Київради під час засідання. Причиною стало провалене голосування за звернення до президента щодо утисків опозиції.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Блокування трибуни у Київраді

Представники фракції наполягали на включенні цього питання до порядку денного, однак ініціатива не набрала достатньо голосів. Після цього мер Києва Віталій Кличко був змушений оголосити перерву. Водночас секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко збирає погоджувальну раду.

Голова комітету Громадської Ради КМДА Дмитро Калько у коментарі Новини.LIVE заявив, що депутати "ЄС" заблокували трибуну через те, що Київська міська рада не хоче виконувати ультиматум Петра Порошенка. За його словами, забаганки фракції стають перепоною для викання законів Конституції Київради як представницьким органом територіальної громади.

"На цю мить трибуна була заблокована фракцією "ЄС", як і минулого разу. На скільки я зрозумів, це трапилось через те, що Київська міська рада не хоче виконувати ультиматум Петра Порошенка, який полягає в декларативному звернення до Верховної Ради щодо не переслідувань політичних і таке інше. Тому маємо, на жаль, констатувати, що під час воєнного стану політичні забаганки найбільшої фракції в Київській міській раді стають перепоною для виконання законів Конституції Київрадою як представницьким органом територіальної громади", — підкреслив Калько.

Нагадаємо, 14 лютого "Європейська солідарність" зірвала засідання Верховної Ради. Депутати заявили, що заблокували президію з вимогою відповідальності членів РНБО за незаконне рішення про санкції проти Петра Порошенка.

Коментуючи ситуацію, голова ВРУ Руслан Стефанчук заявив, що нардепи продовжують своє політичне шоу. За його словами, блокувати роботу під час війни — це гра на руку Кремля.