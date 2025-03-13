Блокирование трибуны Киевсовета 13 марта — против чего протестуют депутаты

Блокирование трибуны в Киевсовете. Фото: скриншот из видео

Депутаты от фракции "Европейская Солидарность" 13 марта заблокировали трибуну Киевсовета во время заседания. Причиной стало проваленное голосование за обращение к президенту относительно притеснений оппозиции.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Блокирование трибуны в Киевсовете

Представители фракции настаивали на включении этого вопроса в повестку дня, однако инициатива не набрала достаточно голосов. После этого мэр Киева Виталий Кличко был вынужден объявить перерыв. В то же время секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко собирает согласительный совет.

Председатель комитета Общественного Совета КГГА Дмитрий Калько в комментарии Новини.LIVE заявил, что депутаты "ЕС" заблокировали трибуну из-за того, что Киевский городской совет не хочет выполнять ультиматум Петра Порошенко. По его словам, прихоти фракции становятся преградой для выполнения законов Конституции Киевсовета как представительным органом территориальной громады.

"На данный момент трибуна была заблокирована фракцией "ЕС", как и в прошлый раз. На сколько я понял, это случилось из-за того, что Киевский городской совет не хочет выполнять ультиматум Петра Порошенко, который заключается в декларативном обращении к Верховной Раде относительно не преследований политических и так далее. Поэтому должны, к сожалению, констатировать, что во время военного положения политические прихоти крупнейшей фракции в Киевском городском совете становятся преградой для выполнения законов Конституции Киевсоветом как представительным органом территориальной общины", — подчеркнул Калько.

Напомним, 14 февраля "Европейская солидарность" сорвала заседание Верховной Рады. Депутаты заявили, что заблокировали президиум с требованием ответственности членов СНБО за незаконное решение о санкциях против Петра Порошенко.

Комментируя ситуацию, председатель ВРУ Руслан Стефанчук заявил, что нардепы продолжают свое политическое шоу. По его словам, блокировать работу во время войны — это игра на руку Кремля.