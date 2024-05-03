Депутатів Київської міськради судитимуть за ухилення від військової служби

Працівники ДБР оголошують підозру. Фото: ДРБ

Державне бюро розслідувань скерувало обвинувальний акт щодо трьох депутатів Київської міськради та одного помічника столичного депутата. Їм інкримінують ухилення від військової служби.

Про це інформує пресслужба ДБР в Telegram у п'ятницю, 3 травня.

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Згідно з інформацією, отриманою від пресслужби ДБР, слідчі встановили, що протягом року ці особи не з’являлись на військову службу, але отримували грошове забезпечення. Серед них троє мають статус столичних депутатів, а ще один є помічником депутата Київради.

Працівники ДБР оголошують підозру. Фото: ДРБ

Працівники ДБР оголошують підозру. Фото: ДРБ

Працівники ДБР оголошують підозру. Фото: ДРБ 1 / 3

Крім того, керівник апарату Київської міської військової адміністрації сприяв оформленню липового "відрядження" цим особам до Київської міської військової адміністрації. За допомогою командира однієї з військових частин тероборони, куди ці чоловіки мали проходити службу за мобілізацією, було організовано липові відрядження.

Допис ДБР. Фото: скриншот

Нагадаємо раніше Служба безпеки та Національна поліція успішно заблокували вісім схем ухилення від мобілізації та незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку. Організатори цих злочинів були затримані в різних регіонах України — до 9 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Також ми повідомляли, що в Україні передбачена адміністративна відповідальність за порушення правил військового обліку та ухилення від мобілізації. Станом сьогодні сума штрафу становить від 510 до 5 100 гривень. Однак його розмір може невдовзі зрости.