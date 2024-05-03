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Депутатів Київської міськради судитимуть за ухилення від військової служби

3 травня 2024 18:15
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Депутатів Київської міськради судитимуть за ухилення від військової служби
Працівники ДБР оголошують підозру. Фото: ДРБ
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Державне бюро розслідувань скерувало обвинувальний акт щодо трьох депутатів Київської міськради та одного помічника столичного депутата. Їм інкримінують ухилення від військової служби.

Про це інформує пресслужба ДБР в Telegram у п'ятницю, 3 травня.

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Матеріали справи 

Згідно з інформацією, отриманою від пресслужби ДБР, слідчі встановили, що протягом року ці особи не з’являлись на військову службу, але отримували грошове забезпечення. Серед них троє мають статус столичних депутатів, а ще один є помічником депутата Київради.

  • Депутатів Київської міськради судитимуть за ухилення від військової служби - фото 1
    Працівники ДБР оголошують підозру. Фото: ДРБ
  • Депутатів Київської міськради судитимуть за ухилення від військової служби - фото 2
    Працівники ДБР оголошують підозру. Фото: ДРБ
  • Депутатів Київської міськради судитимуть за ухилення від військової служби - фото 3
    Працівники ДБР оголошують підозру. Фото: ДРБ
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Крім того, керівник апарату Київської міської військової адміністрації сприяв оформленню липового "відрядження" цим особам до Київської міської військової адміністрації. За допомогою командира однієї з військових частин тероборони, куди ці чоловіки мали проходити службу за мобілізацією, було організовано липові відрядження.

Депутатів Київської міськради судитимуть за ухилення від військової служби - фото 4
Допис ДБР. Фото: скриншот

Нагадаємо раніше Служба безпеки та Національна поліція успішно заблокували вісім схем ухилення від мобілізації та незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку. Організатори цих злочинів були затримані в різних регіонах України — до 9 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Також ми повідомляли, що в Україні передбачена адміністративна відповідальність за порушення правил військового обліку та ухилення від мобілізації. Станом сьогодні сума штрафу становить від 510 до 5 100 гривень. Однак його розмір може невдовзі зрости. 

суд
ДБР
місцеві депутати
Київрада
мобілізація
ухилянти

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