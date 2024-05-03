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Депутатов Киевского горсовета будут судить за уклонение от военной службы

3 мая 2024 18:15
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Депутатов Киевского горсовета будут судить за уклонение от военной службы
Сотрудники ДБР объявляют подозрение. Фото: ДРБ
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Государственное бюро расследований направило обвинительный акт в отношении трех депутатов Киевского горсовета и одного помощника столичного депутата. Им инкриминируют уклонение от военной службы.

Об этом сообщает пресс-служба ДБР в Telegram в пятницу, 3 мая.

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Согласно информации, полученной от пресс-службы ДБР, следователи установили, что в течение года эти лица не являлись на военную службу, но получали денежное довольствие. Среди них трое имеют статус столичных депутатов, а еще один помощник депутата Киевсовета.

  • Депутатов Киевского горсовета будут судить за уклонение от военной службы - фото 1
    Сотрудники ДБР объявляют подозрение. Фото: ДРБ
  • Депутатов Киевского горсовета будут судить за уклонение от военной службы - фото 2
    Сотрудники ДБР объявляют подозрение. Фото: ДРБ
  • Депутатов Киевского горсовета будут судить за уклонение от военной службы - фото 3
    Сотрудники ДБР объявляют подозрение. Фото: ДРБ
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Кроме того, руководитель аппарата Киевской городской военной администрации способствовал оформлению липовой "командировки" этим лицам в Киевскую городскую военную администрацию. С помощью командира одной из воинских частей терробороны, куда эти мужчины должны были проходить службу по мобилизации, были организованы липовые командировки.

Депутатов Киевского горсовета будут судить за уклонение от военной службы - фото 4
Сообщение ДБР. Фото: скриншот

Напомним, ранее Служба безопасности и Национальная полиция успешно заблокировали восемь схем уклонения от мобилизации и незаконного выезда за границу мужчин призывного возраста. Организаторы этих преступлений были задержаны в разных регионах Украины — до 9 лет заключения с конфискацией имущества.

Также мы сообщали, что в Украине предусмотрена административная ответственность за нарушение правил военного учета и уклонение от мобилизации. По состоянию на сегодня сумма штрафа составляет от 510 до 5 100 гривен. Однако его размер может вскоре возрасти.

суд
ГБР
местные депутаты
Киевсовет
мобилизация
уклонисты

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