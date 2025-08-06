Депутатка Київської міської ради Алла Шлапак. Фото: kmr.gov.ua

Після чергової атаки Росії на Київ 6 червня, жителі пошкоджених будинків опинилися не лише без даху над головою, а й з несподіваними комунальними проблемами. Мешканцям зруйнованих квартир продовжують надходити рахунки за електроенергію.

Про це повідомила депутатка Київської міської ради Алла Шлапак в ефірі програми "Київський час".

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Як кияни залишилися із зруйнованими квартирами та боргами за світло

За словами депутатки, її помешкання після обстрілу фактично непридатне для життя: пошкоджені стіни, вибиті вікна. Однак, попри це, комунальна компанія "Київенерго" продовжує надсилати повідомлення про накопичений борг за електроенергію. Йдеться про суму в 10 тисяч гривень. Останнє попередження містить загрозу відключення світла вже 9 серпня.

"Квартира зруйнована: немає вікон, потріскані стіни. А "Київенерго" надіслали вже десять повідомлень про борг і погрожують відключенням", — розповіла Шлапак.

Вона також зазначила, що єдиний контакт із комунальниками відбувся через чат-бота. Сьогодні, 6 серпня, вона намагалася дізнатися деталі щодо ситуації, однак 15-хвилинна розмова з автоматизованим сервісом закінчилася безрезультатно.

"Робот просто повторював одне й те саме — буде відключення. А що мені робити, куди звертатися, ніхто не сказав", — додала депутатка.

Шлапак також звернула увагу на недосконалість державної системи підтримки постраждалих: попри обіцянки, вона досі не отримала жодної офіційної допомоги. Водночас, за її словами, обіцяна компенсація в 10 тисяч гривень має нараховуватись усім квартирам — незалежно від ступеня пошкодження, що викликає додаткові питання до механізмів розподілу допомоги.

Нагадаємо, що пресслужба Міністерства розвитку громад та територій розповіли, що після чергових російських атак по цивільній інфраструктурі знову постала перед питанням, як оперативно допомогти людям, чиї домівки зруйновані. Україна розробляє новий механізм.

До цього український лідер Володимир Зеленський надав світові докази цілеспрямованих атак військ РФ на цивільне населення України.