Как киевляне остались с разрушенными квартирами и долгами за свет

Депутат Киевского городского совета Алла Шлапак. Фото: kmr.gov.ua

После очередной атаки России на Киев 6 июня, жители поврежденных домов оказались не только без крыши над головой, но и с неожиданными коммунальными проблемами. Жителям разрушенных квартир продолжают поступать счета за электроэнергию.

Об этом сообщила депутат Киевского городского совета Алла Шлапак в эфире программы "Київський час".

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По словам депутата, ее квартира после обстрела фактически непригодна для жизни: повреждены стены, выбиты окна. Однако, несмотря на это, коммунальная компания "Киевэнерго" продолжает присылать сообщения о накопленном долге за электроэнергию. Речь идет о сумме в 10 тысяч гривен. Последнее предупреждение содержит угрозу отключения света уже 9 августа.

"Квартира разрушена: нет окон, потрескавшиеся стены. А "Киевэнерго" прислали уже десять сообщений о долге и угрожают отключением", — рассказала Шлапак.

Она также отметила, что единственный контакт с коммунальщиками состоялся через чат-бота. Сегодня, 6 августа, она пыталась узнать детали по ситуации, однако 15-минутный разговор с автоматизированным сервисом закончился безрезультатно.

"Робот просто повторял одно и то же — будет отключение. А что мне делать, куда обращаться, никто не сказал", — добавила депутат.

Шлапак также обратила внимание на несовершенство государственной системы поддержки пострадавших: несмотря на обещания, она до сих пор не получила никакой официальной помощи. В то же время, по ее словам, обещанная компенсация в 10 тысяч гривен должна начисляться всем квартирам — независимо от степени повреждения, что вызывает дополнительные вопросы к механизмам распределения помощи.

Напомним, что пресс-служба Министерства развития общин и территорий рассказали, что после очередных российских атак по гражданской инфраструктуре снова встала перед вопросом, как оперативно помочь людям, чьи дома разрушены. Украина разрабатывает новый механизм.

До этого украинский лидер Владимир Зеленский предоставил миру доказательства целенаправленных атак войск РФ на гражданское население Украины.