Державна екологічна інспекція не виявила забруднення річки Десна на Київщині

Річка Десна. Фото: mykyivregion.com

Державна екологічна інспекція не виявила жодних забруднень води на Київщині. Водночас на Сумщині та Чернігівщині зафіксовано біологічне забруднення річки Десна, що призвело до загибелі риби.

Про це повідомила пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України у четвер, 29 серпня.

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"На водоймах Київщини Державна екологічна інспекція працює в посиленому режимі, наразі немає забруднень, а якість води відповідає нормам", — повідомив в.о. Голови Державної екологічної інспекції України Ігор Зубович.

Водночас він каже, що на Сумщині та Чернігівщині зафіксовано перевищення допустимих меж у річці Десна.

"Зазначаю, що це не хімічне чи токсичне забруднення, а біологічне, через яке рівень кисню у воді впав і через це помирає риба", — додає Зубович.