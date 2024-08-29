Государственная экологическая инспекция не обнаружила загрязнение реки Десна в Киевской области

Река Десна. Фото: mykyivregion.com

Государственная экологическая инспекция не обнаружила никаких загрязнений воды в Киевской области. В то же время в Сумской и Черниговской областях зафиксировано биологическое загрязнение реки Десна, что привело к гибели рыбы.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины в четверг, 29 августа.

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"На водоемах Киевщины Государственная экологическая инспекция работает в усиленном режиме, пока нет загрязнений, а качество воды соответствует нормам", — сообщил и.о. Главы Государственной экологической инспекции Украины Игорь Зубович.

В то же время он говорит, что в Сумской и Черниговской областях зафиксировано превышение допустимых границ в реке Десна.

"Отмечаю, что это не химическое или токсическое загрязнение, а биологическое, из-за которого уровень кислорода в воде упал, и из-за этого умирает рыба", — добавляет Зубович.