Детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова звільнили з-під варти

Судове засідання стосовно детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова. Фото: Центр протидії корупції/Facebook

Київський суд звільнив детектива Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Руслана Магамедрасулова з-під варти. Він провів у слідчому ізоляторі більш ніж чотири місяці.

Про це інформує Центр протидії корупції у Facebook у середу, 3 грудня.

У середу, 3 грудня, Київська апеляція звільнила Руслана Магамедрасулова з-під варти. Мовиться про детектива НАБУ, який брав участь у викритті корупційної схеми Міндіча.

За даними ЦПК, Магамедрасулов провів у СІЗО більш ніж чотири місяці — 135 днів.

Зауважимо, що напередодні запобіжний захід змінили і його батькові Сентабру. Обох підозрюють у налагодженні незаконних схем із Росією та спробі відправити технічну коноплю до Дагестану.

Нагадаємо, що у липні 2025 року правоохоронці викрили на веденні бізнесу у Росії одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова.

Згодом суд вирішив відправити Магамедрасулова під варту без права внесення застави.