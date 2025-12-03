Відео
Головна Київ Детектива НАБУ Магамедрасулова звільнили з-під варти — деталі

Детектива НАБУ Магамедрасулова звільнили з-під варти — деталі

Ua ru
Дата публікації: 3 грудня 2025 16:55
Детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова звільнили з-під варти
Судове засідання стосовно детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова. Фото: Центр протидії корупції/Facebook

Київський суд звільнив детектива Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Руслана Магамедрасулова з-під варти. Він провів у слідчому ізоляторі більш ніж чотири місяці.

Про це інформує Центр протидії корупції у Facebook у середу, 3 грудня.

Читайте також:

Суд звільнив детектива НАБУ Магамедрасулова з-під варти

У середу, 3 грудня, Київська апеляція звільнила Руслана Магамедрасулова з-під варти. Мовиться про детектива НАБУ, який брав участь у викритті корупційної схеми Міндіча.

За даними ЦПК, Магамедрасулов провів у СІЗО більш ніж чотири місяці — 135 днів.

Зауважимо, що напередодні запобіжний захід змінили і його батькові Сентабру. Обох підозрюють у налагодженні незаконних схем із Росією та спробі відправити технічну коноплю до Дагестану.

Нагадаємо, що у липні 2025 року правоохоронці викрили на веденні бізнесу у Росії одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова.

Згодом суд вирішив відправити Магамедрасулова під варту без права внесення застави.

Київ НАБУ суд розслідування судові рішення
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
