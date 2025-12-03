Детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова звільнили з-під варти

Детектива НАБУ Магамедрасулова звільнили з-під варти — деталі
Київський суд звільнив детектива Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Руслана Магамедрасулова з-під варти. Він провів у слідчому ізоляторі більш ніж чотири місяці.
Про це інформує Центр протидії корупції у Facebook у середу, 3 грудня.
Суд звільнив детектива НАБУ Магамедрасулова з-під варти
У середу, 3 грудня, Київська апеляція звільнила Руслана Магамедрасулова з-під варти. Мовиться про детектива НАБУ, який брав участь у викритті корупційної схеми Міндіча.
За даними ЦПК, Магамедрасулов провів у СІЗО більш ніж чотири місяці — 135 днів.
Зауважимо, що напередодні запобіжний захід змінили і його батькові Сентабру. Обох підозрюють у налагодженні незаконних схем із Росією та спробі відправити технічну коноплю до Дагестану.
Нагадаємо, що у липні 2025 року правоохоронці викрили на веденні бізнесу у Росії одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова.
Згодом суд вирішив відправити Магамедрасулова під варту без права внесення застави.
