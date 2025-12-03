Детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова освободили из-под стражи

Судебное заседание в отношении детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова. Фото: Центр противодействия коррупции/Facebook

Киевский суд освободил детектива Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Руслана Магамедрасулова из-под стражи. Он провел в следственном изоляторе более четырех месяцев.

Об этом информирует Центр противодействия коррупции в Facebook в среду, 3 декабря.

Суд освободил детектива НАБУ Магамедрасулова из-под стражи

В среду, 3 декабря, Киевская апелляция освободила Руслана Магамедрасулова из-под стражи. Речь идет о детективе НАБУ, который участвовал в разоблачении коррупционной схемы Миндича.

По данным ЦПК, Магамедрасулов провел в СИЗО более четырех месяцев — 135 дней.

Заметим, что накануне меру пресечения изменили и его отцу Сентабру. Обоих подозревают в налаживании незаконных схем с Россией и попытке отправить техническую коноплю в Дагестан.

Напомним, что в июле 2025 года правоохранители разоблачили на ведении бизнеса в России одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова.

Впоследствии суд решил отправить Магамедрасулова под стражу без права внесения залога.