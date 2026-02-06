Відео
Головна Київ Дійшли до колапсу — Гетманцев критикує прибирання снігу

Дійшли до колапсу — Гетманцев критикує прибирання снігу

Ua ru
Дата публікації: 6 лютого 2026 23:47
Гетманцев про сніг у Києві — критика мерії та поради з лопатами
Голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев. Фото: Кадр з інтерв'ю

Голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев незадоволений роботою комунальних служб під час снігопадів. На його думку, нинішні методи боротьби зі стихією лише створюють транспортний колапс замість того, щоб очищати вулиці.

Про це політик заявив у ефірі Новини.LIVE.

Читайте також:

Технологія проти постів у соцмережах — як треба чистити місто

Нардеп вважає, що управлінська культура в містах деградувала. Замість реальної роботи чиновники зосереджені на піарі. Комунальники виїжджають занадто пізно, тому на дорогах утворюється лід, який важко прибрати.

"Таке враження, що кімнату покинули дорослі. Лишилися діти, які вміють гратися в політику, писати пости, постити фотки в Instagram та малювати презентації", — наголосив Данило Гетманцев.

Він підкреслив, що за правилами техніка має виходити на маршрути вночі. Це дозволяє вчасно обробити асфальт піщано-сольовою сумішшю. Зараз же влада обирає простіший, але болючий для економіки шлях — закриває в'їзд для вантажівок. У результаті місто сковують затори, а фури годинами стоять на під'їздах до столиці.

Гетманцев також закликав повернутися до практики масового прибирання снігу силами працівників установ. Він вважає, що чиновникам корисно змінити офісну роботу на фізичну працю на свіжому повітрі.

"Я пам'ятаю, податкову виводили. Нічого страшного. Люди покидають декілька годин сніг — наберуться здоров'я на морозі", — додав голова комітету.

Політик переконаний — такий підхід допоможе людям зігрітися. Це особливо актуально, якщо в приміщеннях державних органів недостатньо тепло. Фізичне навантаження на морозі він назвав гарним способом підтримати форму та швидко очистити місто від завалів.

Раніше Данило Гетманцев розкрив тему пенсійної реформи в Україні. За його словами, ця реформа запізнилася на 20 років, а держава продовжує маніпулювати виплатами.

А ще Данило Гетманцев повідомив, чи буде податок для депозит для військових.

Київ Данило Гетманцев сніг комунальні служби снігопад
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
