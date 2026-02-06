Гетманцев о снеге в Киеве — критика мэрии и советы с лопатами

Председатель финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев. Фото: Кадр из интервью

Председатель финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев недоволен работой коммунальных служб во время снегопадов. По его мнению, нынешние методы борьбы со стихией лишь создают транспортный коллапс вместо того, чтобы очищать улицы.

Об этом политик заявил в эфире Новини.LIVE.

Нардеп считает, что управленческая культура в городах деградировала. Вместо реальной работы чиновники сосредоточены на пиаре. Коммунальщики выезжают слишком поздно, поэтому на дорогах образуется лед, который трудно убрать.

"Такое впечатление, что комнату покинули взрослые. Остались дети, которые умеют играть в политику, писать посты, постить фотки в Instagram и рисовать презентации", — отметил Даниил Гетманцев.

Он подчеркнул, что по правилам техника должна выходить на маршруты ночью. Это позволяет вовремя обработать асфальт песчано-солевой смесью. Сейчас же власти выбирают более простой, но болезненный для экономики путь — закрывают въезд для грузовиков. В результате город сковывают пробки, а фуры часами стоят на подъездах к столице.

Гетманцев также призвал вернуться к практике массовой уборки снега силами работников учреждений. Он считает, что чиновникам полезно сменить офисную работу на физический труд на свежем воздухе.

"Я помню, налоговую выводили. Ничего страшного. Люди покидают несколько часов снег — наберутся здоровья на морозе", — добавил глава комитета.

Политик убежден — такой подход поможет людям согреться. Это особенно актуально, если в помещениях государственных органов недостаточно тепло. Физическую нагрузку на морозе он назвал хорошим способом поддержать форму и быстро очистить город от завалов.

