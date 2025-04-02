Тварини Чорнобиля до і під час російського вторгнення — відео

Дикі мешканці Чорнобиля — нові унікальні кадри з фотопасток
З'явилися нові унікальні кадри з фотопасток тварин, що мешкають у Чорнобилі. Також на відео зафіксовано поведінку диких тварин під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Про це інформує BBC News Україна.
Дикі тварини Чорнобиля — як тварини реагують на фотопастки
Коли Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році, в Чорнобильських лісах працювали фотопастки, розставлені зоологом Сергієм Гащаком. Вони продовжували знімати поведінку диких тварин.
Довший час Гащак, який десятки років досліджував Зону відчуження, вважав, що ці кадри втрачені назавжди. Адже після початку вторгнення наукова робота в Зоні припинилася. Проте завдяки українським військовим ці прилади вдалося повернути.
Це відео — нова підбірка кадрів з чорнобильськими тваринами, знятих у 2021-2022 роках.
"Мої фотопастки були сховані в імітацію пня дерева невеличкого з отвором, звідки виглядає камера. Це звичайна пластикова труба, яку я обклав корою дерева і з певної дистанції воно виглядає доволі природно. Я намагаюся ховати камеру так, щоб ніхто її не бачив, щоб загалом і людей там не було", — розповів зоолог Сергій Гащак.
За його словами, частина звірів реагують на камеру, ніби дійсно її не помічають — вони проходять біля неї, пасуться і ніяким чином не дивляться на камеру.
Однак, як зазначає зоолог, деякі з них реагують на камеру з самого початку — вони іноді з великої дистанції дивляться на камеру і розуміють, що це абсолютно не природній зайвий предмет стоїть. Відтак, тварини відчувають напругу, чекають, що буде далі, оцінюють. Як правило, так реагують олені, лосі, та іноді вовки, хоч і не так часто.
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