Тварини Чорнобиля до і під час російського вторгнення — відео

Лосі-самці в Чорнобилі. Фото: Скриншот з відео BBC News Україна.

З'явилися нові унікальні кадри з фотопасток тварин, що мешкають у Чорнобилі. Також на відео зафіксовано поведінку диких тварин під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це інформує BBC News Україна.

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Коли Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році, в Чорнобильських лісах працювали фотопастки, розставлені зоологом Сергієм Гащаком. Вони продовжували знімати поведінку диких тварин.

Лосі-самці міряються силою. Скриншот з відео

Довший час Гащак, який десятки років досліджував Зону відчуження, вважав, що ці кадри втрачені назавжди. Адже після початку вторгнення наукова робота в Зоні припинилася. Проте завдяки українським військовим ці прилади вдалося повернути.

Це відео — нова підбірка кадрів з чорнобильськими тваринами, знятих у 2021-2022 роках.

Вовки граються. Скриншот з відео

"Мої фотопастки були сховані в імітацію пня дерева невеличкого з отвором, звідки виглядає камера. Це звичайна пластикова труба, яку я обклав корою дерева і з певної дистанції воно виглядає доволі природно. Я намагаюся ховати камеру так, щоб ніхто її не бачив, щоб загалом і людей там не було", — розповів зоолог Сергій Гащак.

Шляхетні олені з крислатими рогами. Скриншот з відео

За його словами, частина звірів реагують на камеру, ніби дійсно її не помічають — вони проходять біля неї, пасуться і ніяким чином не дивляться на камеру.

Однак, як зазначає зоолог, деякі з них реагують на камеру з самого початку — вони іноді з великої дистанції дивляться на камеру і розуміють, що це абсолютно не природній зайвий предмет стоїть. Відтак, тварини відчувають напругу, чекають, що буде далі, оцінюють. Як правило, так реагують олені, лосі, та іноді вовки, хоч і не так часто.

Лосі виходять після купання в калюжі. Скриншот з відео

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що прикордонники викрили громадянина Польщі, який намагався незаконно перевезти екзотичних тварин — лемурів та птахів.

Крім того, ми повідомляли, що на Вінниччині згубився трирічний хлопчик, кий вийшов від бабусі за собакою. Під час пошуків поряд з дитиною була тварина, яка постійно гріла його.