Животные Чернобыля до и во время российского вторжения - видео

Дикие обитатели Чернобыля — новые уникальные кадры из фотоловушек
Появились новые уникальные кадры из фотоловушек животных, обитающих в Чернобыле. Также на видео зафиксировано поведение диких животных во время полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Об этом информирует BBC News Украина.
Дикие животные Чернобыля — как животные реагируют на фотоловушки
Когда Россия осуществила полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году, в Чернобыльских лесах работали фотоловушки, расставленные зоологом Сергеем Гащаком. Они продолжали снимать поведение диких животных.
Долгое время Гащак, который десятки лет исследовал Зону отчуждения, считал, что эти кадры потеряны навсегда. Ведь после начала вторжения научная работа в Зоне прекратилась. Однако благодаря украинским военным эти приборы удалось вернуть.
Это видео — новая подборка кадров с чернобыльскими животными, снятых в 2021-2022 годах.
"Мои фотоловушки были спрятаны в имитацию пня дерева небольшого с отверстием, откуда выглядывает камера. Это обычная пластиковая труба, которую я обложил корой дерева и с определенной дистанции оно выглядит довольно естественно. Я стараюсь прятать камеру так, чтобы никто ее не видел, чтобы в целом и людей там не было", — рассказал зоолог Сергей Гащак.
По его словам, часть зверей не реагируют на камеру, будто действительно ее не замечают — они проходят возле нее, пасутся и никаким образом не смотрят в ее сторону.
Однако, как отмечает зоолог, некоторые из них реагируют на камеру с самого начала — они иногда с большой дистанции смотрят на камеру и понимают, что это совершенно не естественный лишний предмет стоит. Следовательно, животные чувствуют напряжение, ждут, что будет дальше, оценивают. Как правило, так реагируют олени, лоси, и иногда волки, хотя и не так часто.
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