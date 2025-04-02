Животные Чернобыля до и во время российского вторжения - видео

Лоси-самцы в Чернобыле. Фото: Скриншот из видео BBC News Украина.

Появились новые уникальные кадры из фотоловушек животных, обитающих в Чернобыле. Также на видео зафиксировано поведение диких животных во время полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом информирует BBC News Украина.

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Когда Россия осуществила полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году, в Чернобыльских лесах работали фотоловушки, расставленные зоологом Сергеем Гащаком. Они продолжали снимать поведение диких животных.

Лоси-самцы меряются силой. Скриншот из видео

Долгое время Гащак, который десятки лет исследовал Зону отчуждения, считал, что эти кадры потеряны навсегда. Ведь после начала вторжения научная работа в Зоне прекратилась. Однако благодаря украинским военным эти приборы удалось вернуть.

Это видео — новая подборка кадров с чернобыльскими животными, снятых в 2021-2022 годах.

Волки играют. Скриншот из видео

"Мои фотоловушки были спрятаны в имитацию пня дерева небольшого с отверстием, откуда выглядывает камера. Это обычная пластиковая труба, которую я обложил корой дерева и с определенной дистанции оно выглядит довольно естественно. Я стараюсь прятать камеру так, чтобы никто ее не видел, чтобы в целом и людей там не было", — рассказал зоолог Сергей Гащак.

Благородные олени с широкополыми рогами. Скриншот из видео

По его словам, часть зверей не реагируют на камеру, будто действительно ее не замечают — они проходят возле нее, пасутся и никаким образом не смотрят в ее сторону.

Однако, как отмечает зоолог, некоторые из них реагируют на камеру с самого начала — они иногда с большой дистанции смотрят на камеру и понимают, что это совершенно не естественный лишний предмет стоит. Следовательно, животные чувствуют напряжение, ждут, что будет дальше, оценивают. Как правило, так реагируют олени, лоси, и иногда волки, хотя и не так часто.

Лоси выходят после купания в луже. Скриншот из видео

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