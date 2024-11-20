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Дипломати США пояснили причину закриття посольств у Києві, — ЗМІ

20 листопада 2024 12:40
Аркадій Пастула - Редактор
Закриття посольства США у Києві — дипломати назвали причину
Посольство США в Києві. Фото: guide.kyivcity.gov.ua
Аркадій Пастула - Редактор

Заява посольства Сполучених Штатів Америки не стосується загострення ядерної риторики Кремля. Закриття пов'язане з повітряними тривогами, включно з підвищенням можливої ​​загрози масованої атаки.

Про це "Суспільному" повідомили джерела в дипломатичній місії у середу, 20 листопада.

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"Закриття посольства пов'язане з повітряними тривогами, включно з підвищенням можливої ​​загрози комбінованого нападу з безпілотників і ракет, як це сталося нещодавно. Ми продовжуємо стежити за ситуацією, співпрацюючи з українськими партнерами", — заявив співрозмовник видання в дипломатичній місії.

Він зазначив, що громадянам США радять:

  • стежити за місцевими новинами;
  • заздалегідь дізнатися про розташування укриттів;
  • негайно ховатися під час повітряної тривоги;
  • дотримуватися вказівок української влади.

Джерело зазначає, що посилення заходів безпеки не пов’язано з загостренням ядерної риторики Кремля.

Нагадаємо, посольство США в Києві повідомило про можливість "масованого" повітряного нападу на Україну 20 листопада. У зв'язку з цим посольство тимчасово припинить роботу.

Раніше російський диктатор Володимир Путін затвердив оновлену ядерну доктрину, яка передбачає можливість ядерного удару по країні, що становить загрозу для РФ.

США війна Україна ядерна зброя обстріли посольство

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