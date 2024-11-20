Закриття посольства США у Києві — дипломати назвали причину

Дипломати США пояснили причину закриття посольств у Києві, — ЗМІ
Заява посольства Сполучених Штатів Америки не стосується загострення ядерної риторики Кремля. Закриття пов'язане з повітряними тривогами, включно з підвищенням можливої загрози масованої атаки.
Про це "Суспільному" повідомили джерела в дипломатичній місії у середу, 20 листопада.
Загроза масованого обстрілу України
"Закриття посольства пов'язане з повітряними тривогами, включно з підвищенням можливої загрози комбінованого нападу з безпілотників і ракет, як це сталося нещодавно. Ми продовжуємо стежити за ситуацією, співпрацюючи з українськими партнерами", — заявив співрозмовник видання в дипломатичній місії.
Він зазначив, що громадянам США радять:
- стежити за місцевими новинами;
- заздалегідь дізнатися про розташування укриттів;
- негайно ховатися під час повітряної тривоги;
- дотримуватися вказівок української влади.
Джерело зазначає, що посилення заходів безпеки не пов’язано з загостренням ядерної риторики Кремля.
Нагадаємо, посольство США в Києві повідомило про можливість "масованого" повітряного нападу на Україну 20 листопада. У зв'язку з цим посольство тимчасово припинить роботу.
Раніше російський диктатор Володимир Путін затвердив оновлену ядерну доктрину, яка передбачає можливість ядерного удару по країні, що становить загрозу для РФ.
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