Закриття посольства США у Києві — дипломати назвали причину

Посольство США в Києві. Фото: guide.kyivcity.gov.ua

Заява посольства Сполучених Штатів Америки не стосується загострення ядерної риторики Кремля. Закриття пов'язане з повітряними тривогами, включно з підвищенням можливої ​​загрози масованої атаки.

Про це "Суспільному" повідомили джерела в дипломатичній місії у середу, 20 листопада.

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"Закриття посольства пов'язане з повітряними тривогами, включно з підвищенням можливої ​​загрози комбінованого нападу з безпілотників і ракет, як це сталося нещодавно. Ми продовжуємо стежити за ситуацією, співпрацюючи з українськими партнерами", — заявив співрозмовник видання в дипломатичній місії.

Він зазначив, що громадянам США радять:

стежити за місцевими новинами;

заздалегідь дізнатися про розташування укриттів;

негайно ховатися під час повітряної тривоги;

дотримуватися вказівок української влади.

Джерело зазначає, що посилення заходів безпеки не пов’язано з загостренням ядерної риторики Кремля.

Нагадаємо, посольство США в Києві повідомило про можливість "масованого" повітряного нападу на Україну 20 листопада. У зв'язку з цим посольство тимчасово припинить роботу.

Раніше російський диктатор Володимир Путін затвердив оновлену ядерну доктрину, яка передбачає можливість ядерного удару по країні, що становить загрозу для РФ.