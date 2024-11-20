Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Дипломаты США объяснили причину закрытия посольств в Киеве, — СМИ arrow

Дипломаты США объяснили причину закрытия посольств в Киеве, — СМИ

20 ноября 2024 12:40
Аркадий Пастула - Редактор
Закрытие посольства США в Киеве — дипломаты назвали причину
Посольство США в Киеве. Фото: guide.kyivcity.gov.ua
Аркадий Пастула - Редактор

Заявление посольства Соединенных Штатов Америки не касается обострения ядерной риторики Кремля. Закрытие связано с воздушными тревогами, включая повышение возможной угрозы массированной атаки.

Об этом "Суспільному" сообщили источники в дипломатической миссии в среду, 20 ноября.

Читайте также:

Угроза массированного обстрела Украины

"Закрытие посольства связано с воздушными тревогами, включая повышение возможной угрозы комбинированного нападения с беспилотников и ракет, как это произошло недавно. Мы продолжаем следить за ситуацией, сотрудничая с украинскими партнерами", — заявил собеседник издания в дипломатической миссии.

Он отметил, что гражданам США советуют:

  • следить за местными новостями;
  • заранее узнать о расположении укрытий;
  • немедленно прятаться во время воздушной тревоги;
  • следовать указаниям украинских властей.

Источник отмечает, что ужесточение мер безопасности не связано с обострением ядерной риторики Кремля.

Напомним, посольство США в Киеве сообщило о возможности "массированного" воздушного нападения на Украину 20 ноября. В связи с этим посольство временно прекратит работу.

Ранее российский диктатор Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину, предусматривающую возможность ядерного удара по стране, представляющую угрозу для РФ.

США война Украина ядерное оружие обстрелы посольство

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

12:46 Пенсии УБД — как оформить и сколько платят

12:40 Дипломаты США объяснили причину закрытия посольств в Киеве, — СМИ

12:28 Путин готов к переговорам с Трампом, но есть нюанс, — Reuters

12:23 Еще одна категория мужчин получила право на отсрочку

11:59 В Одессе вынесли приговор йогу-коллаборанту — что известно

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

11:44 Вслед за США — западные страны закрыли посольства в Киеве

11:37 НБУ обновил валютные ограничения — что должны знать украинцы

11:34 Ночная атака ракет и дронов — сколько вражеских целей сбила ПВО

11:30 Отказ от службы по религиозным соображениям — что говорит закон

11:27 Проехать в Молдову из Одессы завтра будет сложно — причина

12:46 Пенсии УБД — как оформить и сколько платят

12:40 Дипломаты США объяснили причину закрытия посольств в Киеве, — СМИ

12:28 Путин готов к переговорам с Трампом, но есть нюанс, — Reuters

12:23 Еще одна категория мужчин получила право на отсрочку

11:59 В Одессе вынесли приговор йогу-коллаборанту — что известно

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

11:44 Вслед за США — западные страны закрыли посольства в Киеве

11:37 НБУ обновил валютные ограничения — что должны знать украинцы

11:34 Ночная атака ракет и дронов — сколько вражеских целей сбила ПВО

11:30 Отказ от службы по религиозным соображениям — что говорит закон

11:27 Проехать в Молдову из Одессы завтра будет сложно — причина

06:40 Цены на латунь растут — стоимость 1 кг лома в ноябре

06:30 В Украине снова упали цены на сою — стоимость зерновых в ноябре

19 ноября 2024

23:01 1000 дней войны — сколько территории Украины оккупировала РФ

Новость с фото

22:27 1000 дней большой войны с РФ — цена для Украины и прогнозы

21:37 Кровавые деньги — как РФ могла бы потратить средства вместо войны

Эксклюзив

21:17 Львов 1000 дней в войне — цифры и факты помощи Украине

20:03 Выжить вопреки всему — как изменились одесситы за время войны

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

Новость с видео

20:01 Как изменились цены на жизнь во время войны

Эксклюзив

17:37 Тысяча дней войны — дорога жизни из Мариуполя в Одессу

Эксклюзив

17:08 Война забрала глаза — история бойца, который снова учится ходить

Text

08:00 Слова Си об ударах по РФ и План Зеленского — эфир Ранок.LIVE

19 ноября 2024
Text

22:29 Восстановление домов в Киеве — Емец озвучил прошлогодние расходы

Text

21:59 Удар по Охматдету — корпус больницы подготовили к зиме

Text

20:30 Емец рассказал, как зарабатывают на обустройстве укрытий в Киеве

Text

19:13 Будет ли свет в столице и новые вызовы — Київський час

Text

18:03 За день 90 уклонистов — Демченко сообщил о пике побега за границу

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

Text

17:56 Заявление ООН по ударам ATACMS по России — эфир Вечер.LIVE

Text

14:06 Тысяча дней полномасштабной войны — что пережила Украина

Text

13:00 Зеленский представил План стойкости— эфир День.LIVE

Text

12:41 Нагорняк высказался о позиции МАГАТЭ в войне Украины и РФ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

8 ноября 2024

08:38 "Тысяча Зеленского" — как получить деньги пенсионерам

9 ноября 2024

18:12 Глава МСЭК Крупа объяснила, почему в ее доме было столько денег

11 ноября 2024

20:00 Что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Змеи 2025

00:30 Проверки ТЦК в заведениях могут участиться — что на это указывает

08:13 Шовковского могут уволить — кто возглавит Динамо