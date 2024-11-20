Закрытие посольства США в Киеве — дипломаты назвали причину

Дипломаты США объяснили причину закрытия посольств в Киеве, — СМИ
Заявление посольства Соединенных Штатов Америки не касается обострения ядерной риторики Кремля. Закрытие связано с воздушными тревогами, включая повышение возможной угрозы массированной атаки.
Об этом "Суспільному" сообщили источники в дипломатической миссии в среду, 20 ноября.
Угроза массированного обстрела Украины
"Закрытие посольства связано с воздушными тревогами, включая повышение возможной угрозы комбинированного нападения с беспилотников и ракет, как это произошло недавно. Мы продолжаем следить за ситуацией, сотрудничая с украинскими партнерами", — заявил собеседник издания в дипломатической миссии.
Он отметил, что гражданам США советуют:
- следить за местными новостями;
- заранее узнать о расположении укрытий;
- немедленно прятаться во время воздушной тревоги;
- следовать указаниям украинских властей.
Источник отмечает, что ужесточение мер безопасности не связано с обострением ядерной риторики Кремля.
Напомним, посольство США в Киеве сообщило о возможности "массированного" воздушного нападения на Украину 20 ноября. В связи с этим посольство временно прекратит работу.
Ранее российский диктатор Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину, предусматривающую возможность ядерного удара по стране, представляющую угрозу для РФ.
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