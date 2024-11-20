Закрытие посольства США в Киеве — дипломаты назвали причину

Посольство США в Киеве. Фото: guide.kyivcity.gov.ua

Заявление посольства Соединенных Штатов Америки не касается обострения ядерной риторики Кремля. Закрытие связано с воздушными тревогами, включая повышение возможной угрозы массированной атаки.

Об этом "Суспільному" сообщили источники в дипломатической миссии в среду, 20 ноября.

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"Закрытие посольства связано с воздушными тревогами, включая повышение возможной угрозы комбинированного нападения с беспилотников и ракет, как это произошло недавно. Мы продолжаем следить за ситуацией, сотрудничая с украинскими партнерами", — заявил собеседник издания в дипломатической миссии.

Он отметил, что гражданам США советуют:

следить за местными новостями;

заранее узнать о расположении укрытий;

немедленно прятаться во время воздушной тревоги;

следовать указаниям украинских властей.

Источник отмечает, что ужесточение мер безопасности не связано с обострением ядерной риторики Кремля.

Напомним, посольство США в Киеве сообщило о возможности "массированного" воздушного нападения на Украину 20 ноября. В связи с этим посольство временно прекратит работу.

Ранее российский диктатор Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину, предусматривающую возможность ядерного удара по стране, представляющую угрозу для РФ.