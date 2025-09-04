Віталія Полякова - що відомо про скандал у Київській гімназії 109 через шорти

Директорка гімназії 109 Віталія Полякова. Фото: Київ Оперативний

У київській гімназії №109 стався інцидент, який викликав широкий суспільний резонанс. Ще 2 вересня директорка закладу Віталія Полякова не допустила на уроки учнів, що прийшли у шортах.

Про це повідомили батьки школярів у коментарі ТСН.

Читайте також:

Скандал у київській школі

Як виявилось, під час повітряної тривоги та роботи систем ППО частину школярів вигнали зі школи, що спричинило обурення серед батьків. Директорка навчального закладу не дозволяла учням зайти до приміщення через їхній зовнішній вигляд. Жінка не пускала до школи як хлопців, так і дівчат, якщо вони були у шортах. Діти просто плакали біля воріт.

"Коли ми приїхали, біля шкільної хвіртки вже стояла чимала кількість дітей з батьками та дітей без батьків. Біля хвіртки також була жінка-директор у джинсовій безрукавці і завертала усіх дітей, які були в шортах. На територію пропускала лише дівчат у спідницях та хлопців у штанах. Свої дії вона аргументувала тим, що в школу у шортах не можна, "це не пляж", і казала дітям: "ідіть додому, переодягайтеся" або "дзвоніть батькам, що хочете то й робіть, а на територію школи в шортах я вас не пущу", — розповів один з батьків.

Що відомо про директорку

Як з’ясувалося, Віталія Полякова не лише керує навчальним закладом, а й має вагомий науковий доробок. Вона є кандидатом психологічних наук та старшим науковим співробітником лабораторії психодіагностики та науково-психологічної інформації Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України.

Професійна діяльність Полякової охоплює низку напрямів: вона входить до експертної ради МОН України з оцінки наукових проєктів, рецензувала дослідження Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності, була офіційним опонентом на захистах кандидатських дисертацій, співпрацює з міжнародними та українськими громадськими й волонтерськими організаціями.

Крім того, вона є авторкою понад двох десятків наукових публікацій у вітчизняних і закордонних виданнях, а також займається питаннями психологічної адаптації учасників освітнього процесу.

Віталія Полякова. Фото: кадр з відео

В управлінні освіти відреагували на скандал

В управлінні освіти та інноваційного розвитку повідомили, що наразі збирають усі необхідні матеріали для з’ясування обставин.

Начальниця управління Тетяна Копил-Філатова розповіла ТСН.ua, що планується перегляд записів із камер відеоспостереження, встановлених по периметру навчального закладу. Крім того, ведеться співпраця з ювенальною поліцією та організована зустріч із батьками постраждалих дітей. За її словами, зустріч призначена на 4 вересня о 13:00.

Копил-Філатова наголосила, що дії директорки ліцею були неприпустимими.

"Вона не мала права не допускати дітей до уроків через їхній зовнішній вигляд. Після аналізу поширених відеоматеріалів ми вбачаємо у діях директорки можливе порушення вимог Конституції України та освітнього законодавства", — зазначила чиновниця.

У поліції прокоментували конфлікт

Як повідомили у Патрульній поліції Києва, о 8:17 на спецлінію 112 надійшло повідомлення про конфлікт між батьками учнів та директоркою навчального закладу. За словами заявників, керівниця школи відмовлялася впускати дітей на навчання.

Пост Патрульної поліції Києва. Фото: скриншот

На місце події оперативно прибули патрульні. Вони з’ясували обставини та припинили конфлікт. Згодом учасники ситуації висловили бажання написати заяви, які поліцейські передали до Печерського управління поліції. Наразі правоохоронці встановлюють усі деталі інциденту.

У пресслужбі патрульної поліції Києва зазначили, що обслуговування виклику завершилося о 9:03, про що патрульні відзвітували електронним рапортом. Також у відомстві наголосили, що під час події в місті офіційно не оголошувалася повітряна тривога.

Що каже освітній обмудсмен

Офіс мовного обмудсмена отримав два звернення від батьків через те, що директорка гімназії №109 виганяла дітей у шортах. Омбудсмен Надія Лещик навела одне зі звернень, в якому батьки наголосили, що 2 вересня, коли директорка не пускала дітей до школи, у столиці (о 9:20) було оголошено повітряну тривогу та працювали сили ППО. В таких умовах деякі діти змушені були самі діставатися додому.

Пост Надії Лещик. Фото: скриншот

У пункті статуту 6.5 закладу освіти зазначено, що "учні зобов’язані мати охайний зовнішній вигляд, носити форму встановленого зразка". Проте, наголосила Лещик, ані статут, ані положення про шкільну форму не мають вищої сили, ніж закон.

"Жодним нормативним документом не передбачено обов’язкове носіння шкільної форми. Тому ця вимога, наведена у статутах, є незаконною. А положення про обов’язкову шкільну форму є незаконним документом, який не має юридичної сили", — пояснила Надія Лещик.

Обмудсмен додала, що "відсторонення від занять і направлення дитини для переодягання під час освітнього процесу не лише порушує її право на освіту, а й призводить до загрози життю та здоров'ю дитини" — враховуючи повітряні тривоги. Лещик закликала педагогів та адміністрацію припинити перевірки одягу учнів та зосередилися на їх безпеці та інших важливих питаннях.

Як реагує влада

Заступник голови Київської міської адміністрації Валентин Мондриївський на своїй сторінці у Facebook написав: "якщо буде доведено, що поведінка директорки порушує педагогічну етику, то її буде звільнено".

Нагадаємо, що освітній омбудсмен Сергій Горбачов повідомляв, що перевірки одягу учнів у навчальних закладах порушують їхнє право на освіту і є незаконними. Вибір одягу є вільним рішенням учнів та їхніх батьків.

Також раніше стало відомо, що в Україні зафіксовано різкий спад кількості школярів. На початку 2024–2025 навчального року налічувалося 3,74 мільйона учнів усіх форм навчання.