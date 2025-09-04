Виталия Полякова - что известно о скандале в Киевской гимназии 109 из-за шорт

Директор гимназии 109 Виталия Полякова. Фото: Киев Оперативный

В киевской гимназии №109 произошел инцидент, который вызвал широкий общественный резонанс. Еще 2 сентября директор заведения Виталия Полякова не допустила на уроки учеников, пришедших в шортах.

Об этом сообщили родители школьников в комментарии ТСН.

Как оказалось, во время воздушной тревоги и работы систем ПВО часть школьников выгнали из школы, что вызвало возмущение среди родителей. Директор учебного заведения не позволяла ученикам зайти в помещение из-за их внешнего вида. Женщина не пускала в школу как парней, так и девушек, если они были в шортах. Дети просто плакали у ворот.

"Когда мы приехали, у школьной калитки уже стояло немалое количество детей с родителями и детей без родителей. У калитки также была женщина-директор в джинсовой безрукавке и заворачивала всех детей, которые были в шортах. На территорию пропускала только девушек в юбках и парней в брюках. Свои действия она аргументировала тем, что в школу в шортах нельзя, "это не пляж", и говорила детям: "идите домой, переодевайтесь" или "звоните родителям, что хотите то и делайте, а на территорию школы в шортах я вас не пущу", — рассказал один из родителей.

Что известно про директора

Как выяснилось, Виталия Полякова не только руководит учебным заведением, но и имеет весомый научный задел. Она является кандидатом психологических наук и старшим научным сотрудником лаборатории психодиагностики и научно-психологической информации Института психологии имени Г.С. Костюка НАПН Украины.

Профессиональная деятельность Поляковой охватывает ряд направлений: она входит в экспертный совет МОН Украины по оценке научных проектов, рецензировала исследования Научно-исследовательского института интеллектуальной собственности, была официальным оппонентом на защитах кандидатских диссертаций, сотрудничает с международными и украинскими общественными и волонтерскими организациями.

Кроме того, она является автором более двух десятков научных публикаций в отечественных и зарубежных изданиях, а также занимается вопросами психологической адаптации участников образовательного процесса.

Виталия Полякова. Фото: кадр из видео

В управлении образования отреагировали на скандал

В управлении образования и инновационного развития сообщили, что сейчас собирают все необходимые материалы для выяснения обстоятельств.

Начальница управления Татьяна Копыл-Филатова рассказала ТСН.ua, что планируется просмотр записей с камер видеонаблюдения, установленных по периметру учебного заведения. Кроме того, ведется сотрудничество с ювенальной полицией и организована встреча с родителями пострадавших детей. По ее словам, встреча назначена на 4 сентября в 13:00.

Копыл-Филатова подчеркнула, что действия директора лицея были недопустимыми.

"Она не имела права не допускать детей к урокам из-за их внешнего вида. После анализа распространенных видеоматериалов мы видим в действиях директора возможное нарушение требований Конституции Украины и образовательного законодательства", — отметила чиновница.

В полиции прокомментировали конфликт

Как сообщили в Патрульной полиции Киева, в 8:17 на спецлинию 112 поступило сообщение о конфликте между родителями учеников и директором учебного заведения. По словам заявителей, руководитель школы отказывалась впускать детей на учебу.

Пост Патрульной полиции Киева. Фото: скриншот

На место происшествия оперативно прибыли патрульные. Они выяснили обстоятельства и прекратили конфликт. Впоследствии участники ситуации выразили желание написать заявления, которые полицейские передали в Печерское управление полиции. Сейчас правоохранители устанавливают все детали инцидента.

В пресс-службе патрульной полиции Киева отметили, что обслуживание вызова завершилось в 9:03, о чем патрульные отчитались электронным рапортом. Также в ведомстве отметили, что во время происшествия в городе официально не объявлялась воздушная тревога.

Что говорит образовательный обмудсмен

Офис языкового обмудсмена получил два обращения от родителей из-за того, что директор гимназии №109 выгоняла детей в шортах. Омбудсмен Надежда Лещик привела одно из обращений, в котором родители отметили, что 2 сентября, когда директор не пускала детей в школу, в столице (в 9:20) была объявлена воздушная тревога и работали силы ПВО. В таких условиях некоторые дети вынуждены были сами добираться домой.

Пост Надежды Лещик. Фото: скриншот

В пункте устава 6.5 учебного заведения указано, что "ученики обязаны иметь опрятный внешний вид, носить форму установленного образца". Однако, подчеркнула Лещик, ни устав, ни положение о школьной форме не имеют высшей силы, чем закон.

"Ни одним нормативным документом не предусмотрено обязательное ношение школьной формы. Поэтому это требование, приведенное в уставах, является незаконным. А положение об обязательной школьной форме является незаконным документом, который не имеет юридической силы", — пояснила Надежда Лещик.

Обмудсмен добавила, что "отстранение от занятий и направление ребенка для переодевания во время образовательного процесса не только нарушает его право на образование, но и приводит к угрозе жизни и здоровью ребенка" — учитывая воздушные тревоги. Лещик призвала педагогов и администрацию прекратить проверки одежды учеников и сосредоточились на их безопасности и других важных вопросах.

Как реагирует власть

Заместитель председателя Киевской городской администрации Валентин Мондриевский на своей странице в Facebook написал: "если будет доказано, что поведение директора нарушает педагогическую этику, то она будет уволена".

Напомним, что образовательный омбудсмен Сергей Горбачев сообщал, что проверки одежды учеников в учебных заведениях нарушают их право на образование и являются незаконными. Выбор одежды является свободным решением учеников и их родителей.

Также ранее стало известно, что в Украине зафиксирован резкий спад количества школьников. В начале 2024-2025 учебного года насчитывалось 3,74 миллиона учеников всех форм обучения.