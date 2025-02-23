Поліція проводить перевірку у київському нічному клубі через музику РФ

Дискотека під музику РФ — поліція перевіряє київський клуб
У соцмережах 23 лютого з'явилося відео, де в одному з нічних клубів Києва молодь танцює під російську музику. Правоохоронці прийшли в заклад з перевіркою.
Про це повідомили у поліції Києва в неділю, 23 лютого.
Перевірка нічного клубу в Києві
Правоохоронці розповіли, що 23 лютого в Telegram-каналах було опубліковане відео з виконанням російських пісень в одному із закладів в Голосіївському районі Києва.
"Наразі на місці події перебувають співробітники поліції та слідчо-оперативна група, які спілкуються з адміністрацією клубу та персоналом. Подія занесена до Єдиного обліку заяв та повідомлень Голосіївського управління поліції", — йдеться у повідомленні.
У поліції наголосили, що в рамках цієї перевірки правоохоронці готують звернення до Уповноваженого із захисту державної мови для належного реагування.
Нагадаємо, в Україні зареєстрували петицію, де вимагають заблокувати музику російською мовою. Вона набрала необхідну кількість голосів.
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