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Дискотека під музику РФ — поліція перевіряє київський клуб

23 лютого 2025 14:39
Карина Приходько - Редактор
Поліція проводить перевірку у київському нічному клубі через музику РФ
Поліція проводить перевірку у нічному клубі. Фото: t.me/gunpKyiv
Карина Приходько - Редактор

У соцмережах 23 лютого з'явилося відео, де в одному з нічних клубів Києва молодь танцює під російську музику. Правоохоронці прийшли в заклад з перевіркою.

Про це повідомили у поліції Києва в неділю, 23 лютого. 

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Правоохоронці розповіли, що 23 лютого в Telegram-каналах було опубліковане відео з виконанням російських пісень в одному із закладів в Голосіївському районі Києва. 

"Наразі на місці події перебувають співробітники поліції та слідчо-оперативна група, які спілкуються з адміністрацією клубу та персоналом. Подія занесена до Єдиного обліку заяв та повідомлень Голосіївського управління поліції", — йдеться у повідомленні. 

У поліції наголосили, що в рамках цієї перевірки правоохоронці готують звернення до Уповноваженого із захисту державної мови для належного реагування.

Нагадаємо, в Україні зареєстрували петицію, де вимагають заблокувати музику російською мовою. Вона набрала необхідну кількість голосів. 

Також ми писали, що у Вінниці професор з Одеси дав майстер-клас російською. Це викликало незадоволення дружини військового, яка відвідала захід.

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