Полиция проводит проверку в киевском ночном клубе из-за музыки РФ

Полиция проводит проверку в ночном клубе. Фото: t.me/gunpKyiv

В соцсетях 23 февраля появилось видео, где в одном из ночных клубов Киева молодежь танцует под русскую музыку. Правоохранители пришли в заведение с проверкой.

Об этом сообщили в полиции Киева в воскресенье, 23 февраля.

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Правоохранители рассказали, что 23 февраля в Telegram-каналах было опубликовано видео с распеванием российских песен в одном из заведений в Голосеевском районе Киева.

"Сейчас на месте происшествия находятся сотрудники полиции и следственно-оперативная группа, которые общаются с администрацией клуба и персоналом. Событие зарегистрировано в Едином учете заявлений и сообщений Голосеевского управления полиции", — говорится в сообщении.

В полиции отметили, что в рамках этой проверки правоохранители готовят обращение к Уполномоченному по защите государственного языка для надлежащего реагирования.

Напомним, в Украине зарегистрировали петицию, где требуют заблокировать музыку на русском языке. Она набрала необходимое количество голосов.

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