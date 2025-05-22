Погода у Києві на завтра — очікується потепління

Люди гуляють під час теплої та сонячної погоди. Фото: Новини.LIVE

У п'ятницю, 23 травня, у Києві та області очікується мінлива хмарність. Однак опадів у цей день не прогнозується, погода буде теплою.

Про це інформує Український гідрометеорологічний центр.

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Погода у Києві на 23 травня від Укргідрометцентру

За даними Укргідрометцентру, 23 травня на Київщині очікується мінлива хмарність, однак без опадів. Вітер буде південно-східний, у межах 7-12 м/с.

У п'ятницю у Київській області температура вночі — +9...+14 °С. Натомість вдень температура повітря прогріється до +20... +25 °С.

Столицю у п'ятницю, 23 травня, також потішить доволі тепла та приємна весняна погода. Уночі у Києві — +12...+14 °С. Натомість вдень у Києві буде справжнє весняне тепло — +23...+25 °С.

Скриншот повідомлення Укргідрометцентру/Facebook

Погода у Києві на 23 травня від Діденко

За прогнозами синоптика Наталки Діденко, у Києві 23 травня очікується чудова тепла погода з температурою повітря до +24 °С.

Однак у п'ятницю у столиці вітер буде рвучким, південно-східного напрямку. Впродовж дня буде сухо та сонячно, лише ввечері у п'ятницю набіжать хмари й у Києві пройде дощ з грозою.

Скриншот повідомлення Діденко/Facebook

Раніше ми інформували, якою буде погода у Харкові у п'ятницю, 23 травня.

Також синоптики спрогнозували, якою буде погода в Україні протягом тижня.