Погода в Киеве на завтра — ожидается потепление

Доставайте летнюю одежду — погода в Киеве на завтра
В пятницу, 23 мая, в Киеве и области ожидается переменная облачность. Однако осадков в этот день не прогнозируется, погода будет теплой.
Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр.
Погода в Киеве на 23 мая от Укргидрометцентра
По данным Укргидрометцентра, 23 мая на Киевщине ожидается переменная облачность, однако без осадков. Ветер будет юго-восточный, в пределах 7-12 м/с.
В пятницу в Киевской области температура ночью — +9...+14 °С. Зато днем температура воздуха прогреется до +20... +25 °С.
Столицу в пятницу, 23 мая, также порадует довольно теплая и приятная весенняя погода. Ночью в Киеве — +12...+14 °С. Зато днем в Киеве будет настоящее весеннее тепло — +23...+25 °С.
Погода в Киеве на 23 мая от Диденко
По прогнозам синоптика Натальи Диденко, в Киеве 23 мая ожидается прекрасная теплая погода с температурой воздуха до +24 °С.
Однако в пятницу в столице ветер будет порывистым, юго-восточного направления. В течение дня будет сухо и солнечно, только вечером в пятницу набегут облака и в Киеве пройдет дождь с грозой.
Ранее мы информировали, какой будет погода в Харькове в пятницу, 23 мая.
Также синоптики спрогнозировали, какой будет погода в Украине в течение недели.
Читайте Новини.LIVE!