Погода в Киеве на завтра — ожидается потепление

Люди гуляют во время теплой и солнечной погоды. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 23 мая, в Киеве и области ожидается переменная облачность. Однако осадков в этот день не прогнозируется, погода будет теплой.

Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр.

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Погода в Киеве на 23 мая от Укргидрометцентра

По данным Укргидрометцентра, 23 мая на Киевщине ожидается переменная облачность, однако без осадков. Ветер будет юго-восточный, в пределах 7-12 м/с.

В пятницу в Киевской области температура ночью — +9...+14 °С. Зато днем температура воздуха прогреется до +20... +25 °С.

Столицу в пятницу, 23 мая, также порадует довольно теплая и приятная весенняя погода. Ночью в Киеве — +12...+14 °С. Зато днем в Киеве будет настоящее весеннее тепло — +23...+25 °С.

Скриншот сообщения Укргидрометцентра/Facebook

Погода в Киеве на 23 мая от Диденко

По прогнозам синоптика Натальи Диденко, в Киеве 23 мая ожидается прекрасная теплая погода с температурой воздуха до +24 °С.

Однако в пятницу в столице ветер будет порывистым, юго-восточного направления. В течение дня будет сухо и солнечно, только вечером в пятницу набегут облака и в Киеве пройдет дождь с грозой.

Скриншот сообщения Диденко/Facebook

Ранее мы информировали, какой будет погода в Харькове в пятницу, 23 мая.

Также синоптики спрогнозировали, какой будет погода в Украине в течение недели.