Погода у Києві на завтра — що прогнозують синоптики

Жінка йде під час літнього дощу. Фото: Новини.LIVE

У п'ятницю, 13 червня, у Києві та області буде хмарно з проясненнями. Крім того, очікуються дощі та пориви вітру.

Про це інформує Український гідрометеорологічний центр.

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Погода у Києві на 13 червня

У п'ятницю, 13 червня, у Києві та на Київщині буде хмарно з проясненнями.

За прогнозами Укргідрометцентру, вночі пройде невеликий, вдень помірний короткочасний дощ. Вітер північно-західний, у межах 7-12 м/с, вдень пориви 15-18 м/с.

Температура по області вночі 13 червня — +8...+13 °С, вдень +15...+20 °С.

У Києві вночі очікується +10...+12 °С. Натомість вдень буде дещо тепліше, температура повітря прогріється до +17...+19 °С.

Скриншот повідомлення Укргідрометцентру/Facebook

Попередження про небезпечні метеорологічні явища у Києві

В Укргідрометцентрі попередили про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та м. Київ у п'ятницю, 13 червня.

Відтак, вдень 13 червня пориви вітру — 15-18 м/с. Очікується перший рівень небезпечності (жовтий).

Наголошується, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Нагадаємо, що синоптик Наталка Діденко попередила українців про негоду 13 червня.

Раніше у Міністерстві охорони здоровʼя України пояснили, як вберегтися від теплового удару в період аномальної спеки.