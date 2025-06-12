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Головна Київ Діставайте парасолі — погода у Києві на завтра

Діставайте парасолі — погода у Києві на завтра

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Дата публікації: 12 червня 2025 15:27
Погода у Києві на завтра — що прогнозують синоптики
Жінка йде під час літнього дощу. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Погода у Києві на 13 червня Попередження про небезпечні метеорологічні явища у Києві

У п'ятницю, 13 червня, у Києві та області буде хмарно з проясненнями. Крім того, очікуються дощі та пориви вітру.

Про це інформує Український гідрометеорологічний центр.

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Погода у Києві на 13 червня

У п'ятницю, 13 червня, у Києві та на Київщині буде хмарно з проясненнями.

За прогнозами Укргідрометцентру, вночі пройде невеликий, вдень помірний короткочасний дощ. Вітер північно-західний, у межах 7-12 м/с, вдень пориви 15-18 м/с.

Температура по області вночі 13 червня — +8...+13 °С, вдень +15...+20 °С.

У Києві вночі очікується +10...+12 °С. Натомість вдень буде дещо тепліше, температура повітря прогріється до +17...+19 °С.

Погода у Києві 13 червня
Скриншот повідомлення Укргідрометцентру/Facebook

Попередження про небезпечні метеорологічні явища у Києві

В Укргідрометцентрі попередили про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та м. Київ у п'ятницю, 13 червня.

Відтак, вдень 13 червня пориви вітру — 15-18 м/с. Очікується перший рівень небезпечності (жовтий).

Наголошується, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Нагадаємо, що синоптик Наталка Діденко попередила українців про негоду 13 червня.

Раніше у Міністерстві охорони здоровʼя України пояснили, як вберегтися від теплового удару в період аномальної спеки.

погода Київ Укргідрометцентр літо дощ
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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