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Главная Киев Доставайте зонты — погода в Киеве на завтра

Доставайте зонты — погода в Киеве на завтра

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Дата публикации 12 июня 2025 15:27
Погода в Киеве на завтра - что прогнозируют синоптики
Женщина идет во время летнего дождя. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Погода в Киеве на 13 июня Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Киеве

В пятницу, 13 июня, в Киеве и области будет облачно с прояснениями. Кроме того, ожидаются дожди и порывы ветра.

Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр.

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Погода в Киеве на 13 июня

В пятницу, 13 июня, в Киеве и Киевской области будет облачно с прояснениями.

По прогнозам Укргидрометцентра, ночью пройдет небольшой, днем умеренный кратковременный дождь. Ветер северо-западный, в пределах 7-12 м/с, днем порывы 15-18 м/с.

Температура по области ночью 13 июня — +8...+13 °С, днем +15...+20 °С.

В Киеве ночью ожидается +10...+12 °С. Зато днем будет несколько теплее, температура воздуха прогреется до +17...+19 °С.

Погода у Києві 13 червня
Скриншот сообщения Укргидрометцентра/Facebook

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Киеве

В Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях по территории Киевской области и г. Киев в пятницу, 13 июня.

Следовательно, днем 13 июня порывы ветра — 15-18 м/с. Ожидается первый уровень опасности (желтый).

Отмечается, что погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Напомним, что синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев о непогоде 13 июня.

Ранее в Министерстве здравоохранения Украины объяснили, как уберечься от теплового удара в период аномальной жары.

погода Киев Укргидрометцентр лето дождь
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
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