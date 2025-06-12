Погода в Киеве на завтра - что прогнозируют синоптики

Доставайте зонты — погода в Киеве на завтра
В пятницу, 13 июня, в Киеве и области будет облачно с прояснениями. Кроме того, ожидаются дожди и порывы ветра.
Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр.
Погода в Киеве на 13 июня
В пятницу, 13 июня, в Киеве и Киевской области будет облачно с прояснениями.
По прогнозам Укргидрометцентра, ночью пройдет небольшой, днем умеренный кратковременный дождь. Ветер северо-западный, в пределах 7-12 м/с, днем порывы 15-18 м/с.
Температура по области ночью 13 июня — +8...+13 °С, днем +15...+20 °С.
В Киеве ночью ожидается +10...+12 °С. Зато днем будет несколько теплее, температура воздуха прогреется до +17...+19 °С.
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Киеве
В Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях по территории Киевской области и г. Киев в пятницу, 13 июня.
Следовательно, днем 13 июня порывы ветра — 15-18 м/с. Ожидается первый уровень опасности (желтый).
Отмечается, что погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.
Напомним, что синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев о непогоде 13 июня.
Ранее в Министерстве здравоохранения Украины объяснили, как уберечься от теплового удара в период аномальной жары.
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