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Головна Київ Дитячий табір приватизували без дозволу — що вирішив суд

Дитячий табір приватизували без дозволу — що вирішив суд

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Дата публікації: 23 червня 2025 00:33
На Київщині без дозволу продали дитячий табір — яке рішення ухвалив суд
Дитячий табір "Ходорів". Фото: Київська обласна прокуратура
Ключові моменти Деталі справи Рішення суду

У селі Ходорів Обухівського району Київської області приватизували дитячий табір. Продаж комплексу був незаконним, оскільки відбувся без погодження органу, що здійснює політику у сфері оздоровлення та відпочинку дітей.

Про це йдеться у вироку, який Господарський суд міста Києва ухвалив 3 червня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, у 2021 року Фонд державного майна продав дитячий оздоровчий табір "Ходорів" київській молодіжній християнській церкві "Скіменс". Загалом приватизували 12 будівель і споруд площею понад три тисячі квадратних метрів, зокрема їдальню, спальний корпус, гараж, гральний павільйон, сауну-котельню, водонапірну башту, гараж і комору. Вартість цих приміщень — майже 800 тисяч гривень.

Попри те, що реорганізовувати або ліквідовувати дитячі заклади оздоровлення та відпочинку державної чи комунальної форми власності можна лише за погодження з центральним органом виконавчої влади, табір приватизували, не маючи жодного дозволу від Міністерства соціальної політики.

Рішення суду

Суддя дійшов висновку, що приватизація табору є порушенням інтересів держави у сфері охорони дитинства. Угоду між Фондом держмайна та церквою "Скіменс" визнали недійсною. Релігійна організація має повернути оздоровчий комплекс державі.

Нагадаємо, у Дніпрі квартиранти пограбували та зруйнували орендоване житло. Порушників засудили до позбавлення волі з випробувальним терміном. Крім того, вони мають компенсувати орендодавцю матеріальні й моральні збитки.

Також ми повідомляли, що на Волині чоловік із фальшивим водійським посвідченням керував трактором. Його оштрафували.

суд приватизація Київська область продаж дитячий табір судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
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