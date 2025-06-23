На Киевщине без разрешения продали детский лагерь — какое решение принял суд

Детский лагерь "Ходоров". Фото: Киевская областная прокуратура

В селе Ходоров Обуховского района Киевской области приватизировали детский лагерь. Продажа комплекса была незаконной, поскольку состоялась без согласования органа, осуществляющего политику в сфере оздоровления и отдыха детей.

Об этом говорится в приговоре, который Хозяйственный суд города Киева принял 3 июня.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, в 2021 году Фонд государственного имущества продал детский оздоровительный лагерь "Ходоров" киевской молодежной христианской церкви "Скименс". В общей сложности приватизировали 12 зданий и сооружений площадью более трех тысяч квадратных метров, в том числе столовую, спальный корпус, гараж, игровой павильон, сауну-котельную, водонапорную башню, гараж и кладовую. Стоимость этих помещений — почти 800 тысяч гривен.

Несмотря на то, что реорганизовывать или ликвидировать детские учреждения оздоровления и отдыха государственной или коммунальной формы собственности можно только по согласованию с центральным органом исполнительной власти, лагерь приватизировали, не имея никакого разрешения от Министерства социальной политики.

Решение суда

Судья пришел к выводу, что приватизация лагеря является нарушением интересов государства в сфере охраны детства. Соглашение между Фондом госимущества и церковью "Скименс" признали недействительным. Религиозная организация должна вернуть оздоровительный комплекс государству.

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