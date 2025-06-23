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Главная Киев Детский лагерь приватизировали без разрешения — что решил суд

Детский лагерь приватизировали без разрешения — что решил суд

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Дата публикации 23 июня 2025 00:33
На Киевщине без разрешения продали детский лагерь — какое решение принял суд
Детский лагерь "Ходоров". Фото: Киевская областная прокуратура
Ключові моменти Детали дела Решение суда

В селе Ходоров Обуховского района Киевской области приватизировали детский лагерь. Продажа комплекса была незаконной, поскольку состоялась без согласования органа, осуществляющего политику в сфере оздоровления и отдыха детей.

Об этом говорится в приговоре, который Хозяйственный суд города Киева принял 3 июня.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, в 2021 году Фонд государственного имущества продал детский оздоровительный лагерь "Ходоров" киевской молодежной христианской церкви "Скименс". В общей сложности приватизировали 12 зданий и сооружений площадью более трех тысяч квадратных метров, в том числе столовую, спальный корпус, гараж, игровой павильон, сауну-котельную, водонапорную башню, гараж и кладовую. Стоимость этих помещений — почти 800 тысяч гривен.

Несмотря на то, что реорганизовывать или ликвидировать детские учреждения оздоровления и отдыха государственной или коммунальной формы собственности можно только по согласованию с центральным органом исполнительной власти, лагерь приватизировали, не имея никакого разрешения от Министерства социальной политики.

Решение суда

Судья пришел к выводу, что приватизация лагеря является нарушением интересов государства в сфере охраны детства. Соглашение между Фондом госимущества и церковью "Скименс" признали недействительным. Религиозная организация должна вернуть оздоровительный комплекс государству.

Напомним, в Днепре квартиранты ограбили и разрушили арендованное жилье. Нарушителей приговорили к лишению свободы с испытательным сроком. Кроме того, они должны компенсировать арендодателю материальный и моральный ущербы. 

Также мы сообщали, что на Волыни мужчина с фальшивым водительским удостоверением управлял трактором. Его оштрафовали.

суд приватизация Киевская область продажа детский лагерь судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
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