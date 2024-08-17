У Гостомелі на дитячому майданчику знайшли гранату — деталі

Дивом не вибухнула — на дитячому майданчику на Київщині знайшли бойову гранату
17 серпня 2024 16:33
Працівник ДСНС вилучає гранату. Фото: ДСНС України
У селищі Гостомель Київської області на дитячому майданчику знайшли бойову гранату Ф-1. З дітей та батьків ніхто не постраждав.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України у суботу, 17 серпня.
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Як заявили рятувальники, неподалік від одного з дитячих майданчиків селища сапери вилучили ручну проипіхотну гранату Ф-1.
Першими гранату помітили батьки, після чого вони відвели дітей на безпечну відстань та викликали саперів, тим самим запобігли можливій трагедії.
Сапери вилучили засіб ураження. На щастя, обійшлося без постраждалих.
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