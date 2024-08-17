У Гостомелі на дитячому майданчику знайшли гранату — деталі

Працівник ДСНС вилучає гранату. Фото: ДСНС України

У селищі Гостомель Київської області на дитячому майданчику знайшли бойову гранату Ф-1. З дітей та батьків ніхто не постраждав.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України у суботу, 17 серпня.

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Як заявили рятувальники, неподалік від одного з дитячих майданчиків селища сапери вилучили ручну проипіхотну гранату Ф-1.

Працівник ДСНС вилучає гранату. Джерело: ДСНС

Першими гранату помітили батьки, після чого вони відвели дітей на безпечну відстань та викликали саперів, тим самим запобігли можливій трагедії.

Сапери вилучили засіб ураження. На щастя, обійшлося без постраждалих.